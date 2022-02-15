Антимонопольный регулятор Нидерландов в четвертый раз оштрафовал Apple на €5 млн за отсутствие альтернативных способов оплаты в App Store

Нидерландское управление по защите прав потребителей и рынков (ACM) наложило дополнительный еженедельный штраф в размере €5 млн. на Apple. По мнению антимонопольщиков, компания не изменила условия для разработчиков ПО для знакомств в App Store, что не позволяет им пользоваться другими платежными системами.

Новое решение ACM утверждает, что если разработчики захотят использовать другую платежную систему, им придется создавать новое приложение с нуля, а не модифицировать существующее.

Такое условие противоречит требованиям, установленным ACM, поэтому регулятор решил оштрафовать компанию на €5 млн в четвертый раз, доведя штраф до €20 млн.

«Жесткие условия Apple для поставщиков приложений для знакомств являются необоснованными и создают ненужный барьер». ACM

В декабре прошлого года власти Нидерландов постановили, что компания Apple должна скорректировать условия App Store для поставщиков приложений для знакомств, и если она не сделает этого в течение двух месяцев, придется выплачивать штраф в размере €5 млн. в неделю. Максимальная сумма штрафа составит €50 млн.

Таким образом, с 15 января 2022 года американская компания должна была изменить условия App Store, чтобы позволить разработчикам использовать другие системы оплаты внутри приложений в дополнение или вместо своей платежной системы.

В Apple заявляли, что распоряжение ACM касается только приложений для знакомств в App Store в Нидерландах. Потому разработчики должны предоставить отдельный бинарный файл приложения для iOS и/или iPadOS, который будет распространяться только в Нидерландах.