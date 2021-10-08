Антимонопольный орган Нидерландов решил, что правила App Store, запрещающие разработчикам использовать альтернативные платежные системы, противоречат антимонопольному законодательству, и потребовал от Apple внести изменения, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

10 сентября окружной судья США Ивонн Гонсалес Роджерс вынесла решение по делу Epic Games против Apple из-за системы оплаты App Store, которое длилось больше года. Вопреки обвинениям Epic Games, суд не признал Apple монополистом и встал на ее сторону по 9 из 10 пунктов. Apple проиграла только по одному пункту — купертиновский гигант не имеет права запрещать разработчикам уведомлять пользователей об альтернативных способах оплаты. Но в других странах аналогичные споры из-за системы оплаты App Store складываются не в пользу Apple. В августе Южная Корея приняла законопроект, который обязывает Apple и Google не препятствовать разработчикам в использовании сторонних платежных систем. В апреле Еврокомиссия после жалобы Spotify признала Apple монополистом из-за магазина App Store.

Как сообщает Reuters, Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) предъявило Apple обвинения в злоупотреблении доминирующим положением из-за ограничений способов оплаты App Store и потребовало изменить правила. Регулятор начал расследование в 2019 году, но позже сузил его, чтобы сосредоточиться на дейтинговых приложениях. К делу приобщили жалобу Match Group, владельца Tinder, в которой говорилось, что правила Apple ограничивают прямую коммуникацию с клиентами по поводу платежей.

Сообщается, что ACM в прошлом месяце уведомил Apple о своем решении — никаких штрафов он не выписывал, но потребовал внести изменения в систему оплату App Store.

В ACM отказались от комментариев, заявив, что сейчас дело находится на юридической экспертизе. Получить комментарий от Apple обозревателю Reuters тоже не удалось. Но собеседники Reuters утверждают, что Apple уже обратилась в окружной суд Роттердама с апелляцией.

Накануне Reuters сообщало, что Еврокомиссия готовится предъявить Apple новые обвинения в нарушении антимонопольного законодательства из-за правил Apple Pay.