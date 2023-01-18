Apple анонсировала обновлённую полноразмерную колонку HomePod по цене $299 — через 2 года после прекращения выпуска оригинала

Компания Apple подготовила к выпуску новую умную колонку HomePod в форм-факторе, аналогичном оригинальной версии HomePod, выпущенной в 2018 году.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

HomePod второго поколения имеет один 4-дюймовый низкочастотный динамик, пять высокочастотных динамиков (по сравнению с семью в исходной модели) и пять микрофонов (по сравнению с семью). Apple говорит, что колонка может определять, как она расположена в комнате, настраивая звук соответствующим образом. Две таких колонки можно объединить в стереопару или использовать в качестве динамиков для Apple TV 4K.

Среди нововведений можно выделить поддержку стандарта умного дома Matter, позволяющего колонке управлять совместимыми аксессуарами. Устройство содержит модернизированный чип S7, впервые представленный в Apple Watch Series 7. Дополнительно новинка получила встроенные датчики температуры и влажности, которые можно использовать в качестве триггеров для автоматизации умного дома. Также есть поддержка передачи музыки с использованием сверхширокополосной технологии Apple, а голосовой помощник динамика Siri может распознавать до шести разных голосов и давать персонализированные ответы.

Обновление ПО, которое выйдет этой весной, позволит новый HomePod использовать встроенные микрофоны для прослушивания сигналов тревоги о дыме или угарном газе. При выявлении опасности колонка уведомит пользователя.

Умная колонка Apple HomePod второго поколения уже доступна для предварительного заказа по цене $299. Она поступит в продажу с 3 февраля и будет продаваться вместе с моделью HomePod Mini, представленной в 2020 году.

Источник: Apple