Apple Books предлагает аудиокниги, озвученные ИИ. Два цифровых голоса, доступных для прослушивания, пока говорят только на английском

Apple начала использовать искусственный интеллект для озвучивания аудиокниг на своем сервисе Apple Books. Цифровые голоса пока доступны в художественной литературе, в частности любовных романах, но со временем жанровое разнообразие может расшириться.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Apple описывает новую функцию «цифрового рассказа» на своем веб-сайте как такую, что делает «создание аудиокниг более доступным», уменьшая «стоимость и сложность» для авторов и издателей. Сообщается, что для озвучивания используются два цифровых голоса: Мэдисон и Джексон (еще два голоса, Хелена и Митчелл, будут озвучивать нон-фикшн).

Сервис пока доступен только на английском языке.

Если вы поищете «ИИ-рассказ» в приложении «Книги» на iOS, то найдете серию любовных романов с примечанием «озвученные Apple Books», также будет указано имя ИИ-диктора.

Курс WOMEN IN LEADERSHIP Дізнайтеся, як утримувати work-life-баланс, від топменеджерки з досвідом в NPR, Microsoft, IBM та Amazon Alexa. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Это аудиокнига Apple Books, озвученная цифровым голосом на основе голоса реального диктора», — говорится в описании каждой аудиокниги, использующей службу цифрового рассказа компании.

В списках сочетаются платные и бесплатные аудиокниги, а ИИ-голоса звучат неплохо – идеально четко и понятно, но искусственно. Хотя это, возможно, улучшится с развитием голосовых технологий ИИ.

По данным The Guardian, который первым сообщил о новой функции, Apple намеревалась запустить ее в ноябре, но отложила запуск, поскольку хаотичное приобретение Twitter Илоном Маском и увольнения в Meta доминировали в заголовках новостей того времени. Сообщается, что Apple обращалась к независимым издателям по поводу озвучивания их книг, предлагая взять на себя затраты на производство.

На сайте Apple указано, что издатели и авторы сохраняют права на аудиокниги и могут выпустить другие аудиоверсии по желанию.

Подход Apple к цифровому озвучиванию противоположен подходу ее конкурента Amazon: например, правила онлайн-службы аудиокниг и подкастов Audible четко утверждают, что присланные аудиокниги «должны рассказывать люди». Примечательно, что электронная книга Amazon Kindle ранее предлагала функцию преобразования текста в речь, но ее убрали 10 лет назад из-за нарушений авторских прав. Согласно сообщению Wired, в прошлом на сервисе Amazon появлялась по крайней мере одна аудиокнига с ИИ, но и она была удалена.

Spotify также инвестировал в то, чтобы аудиокниги стали третьей «опорой» потокового сервиса наряду с музыкой и подкастами. Но амбиции сервиса по аудиокнигам в основном попадали в новости из-за столкновения с Apple и ее «антиконкурентных действий».

Источник: The Verge