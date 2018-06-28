Apple и Samsung уладили семилетний спор по поводу копирования дизайна iPhone

Компании Apple и Samsung наконец окончательно положили конец длительному патентному противостоянию, главным вопросом в котором было копирование дизайна и функций iPhone корейской компанией. После 7 лет судебных разбирательств и неоднократных изменений суммы выплат, компании наконец смогли договориться. В судебном заявлении говорится, что стороны достигли соглашения, но его условия не разглашаются.

Патентное противостояние между Apple и Samsung началось ещё 7 лет назад. В 2011 году Apple обвинила Samsung в копировании дизайна и некоторых базовых функций смартфона, таких как использование решётки приложений на главном экране, жесты для масштабирования изображения и др.

Первое решение в этом споре было принято в 2012 году, когда жюри обязало Samsung выплатить Apple около $1 млрд вместо запрошенных Apple $2,5 млрд. Затем Samsung подала многочисленное число встречных исков и апелляций, благодаря чему сумела существенно сократить сумму убытков. После того, как компании урегулировали все патентные споры за пределами США летом 2014 года, в конце 2015 года Samsung согласилась выплатить Apple $548 млн. Затем Samsung предприняла еще несколько попыток уменьшить сумму ущерба. В ноябре прошлого года суд вынес финальное решение в одном из двух многолетних разбирательств, обязав Samsung выплатить Apple около $120 млн. Вместе с тем, осенью прошлого года окружной судья Сан-Хосе Люси Ко назначила новое разбирательство для определения суммы компенсации, которую Samsung должна выплатить Apple за копирование смартфонов iPhone. В конце мая 2018 года суд обязал компанию Samsung выплатить $533 млн в качестве компенсации за ущерб, нанесённый в результате копирования дизайна смартфонов Apple. И это было «окончательным» решением. Правда, всего лишь несколько недель. Потому что уже в середине июня Samsung опротестовала не сам факт нарушения, а предписанную сумму штрафа. Компания потребовала уменьшить выплаты за нарушения патентов Apple с $533 млн до $28 млн, а также вернуть уже выплаченные $145 млн.

Добавим, это не единственный патентный спор между Apple и Samsung. Компании обвиняли друг друга в незаконном использовании и других запатентованных решений. Но те разногласия были урегулированы ранее. Например, спор вокруг функции Slide to Unlock и некоторых других тянулся с 2014 по 2017 годы. В том случае Apple выиграла суд и получила компенсацию в сумме $120 млн. Кроме того, в 2014 году компании согласились прекратить все международные судебные разбирательства. Однако данный спор относительно дизайна смартфонов был самым длительным, и закончился он очень неожиданно, к тому же без разглашения подробностей.

Источник: The Verge