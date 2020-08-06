Apple iPhone 12 получит улучшенную функцию беспроводной зарядки – с магнитным позиционированием для оптимальной передачи энергии

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Последние несколько поколений смартфонов iPhone поддерживают технологию беспроводной зарядки аккумулятора. Однако в линейке iPhone 12, которая выйдет в 2020 году, соответствующие возможности могут быть усовершенствованы.

Судя по последним утечкам, компания Apple намерена выпустить первый смартфон с магнитным позиционированием. Благодаря достаточно сильным магнитам смартфон будет автоматически размещаться на зарядной панели таким образом, чтобы наиболее эффективно получать заряд беспроводным способом.

Как свидетельствует утечка с изображением пресс-форм и катушек, первым поколением смартфонов с магнитным позиционированием будет семейство Apple iPhone 12. Соответствующие изображения были опубликованы в сервисе Weibo. Пресс-формы и катушке сфотографированы вместе с другими компонентами, такими как пластина для модуля камеры, кнопки управления громкостью и питания.

Логично предположить, что данное усовершенствование потребует использования специального совместимого зарядного устройства. Таким образом, можно надеяться, что Apple наконец официально представит своё долгожданное беспроводное зарядное устройство. Как мы знаем, в этом году компания решила возродить проект Air Power.

Источник: gsmarena