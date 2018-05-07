Apple меняет смартфоны iPhone X, у которых имеются проблемы со сканером лица Face ID

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Буквально на днях выяснилось, что Apple признала проблему с неработающими микрофонами в смартфонах iPhone 7 и 7 Plus, проинструктировав своих авторизированные службы техподдержки, как реагировать на подобные случаи. Теперь же источники сообщают о новой директиве, разосланной в авторизованные технические сервисы Apple. Поводом стала очередная неприятность, на сей раз со смартфонами iPhone X.

Как сообщает источник, владельцы некоторых iPhone X столкнулись с неполадками в работе сканера лица Face ID.

Документ, разосланный Apple, предписывает мастерам сервисных центров при диагностике сначала проверять работу основной камеры. Якобы ремонт основной камеры может решить проблему. Если нет, то сотрудники сервисного центра вправе предложить клиенту бесплатно заменить проблемный смартфон на новый.

И это весьма интересно. По сути, это можно считать первым косвенным подтверждением предположений о том, что камера True Depth, размещенная в вырезе на передней панели, и вспомогательный модуль (телефото) основной камеры каким-то образом взаимодействуют между собой.

Объяснения того, с чем конкретно связана поломка, пока нет. Но, вероятно, здесь причиной является уже не обновление ПО, хотя кто знает.

Источник: 9to5mac и Reddit