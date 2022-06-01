Apple на WWDC 2022 анонсирует iOS 16 и iPadOS 16 — Марк Гурман из Bloomberg назвал ключевые нововведения

Через несколько дней состоится конференция для разработчиков WWDC, и появляется все больше слухов и новостей, что интересного покажет Apple.
Одной из главных новинок станет запуск iOS 16 и iPadOS 16. Данные были слиты Марком Гурманом, аналитиком Bloomberg, который каждую неделю раскрывает последние данные, поступающие к нему из Apple.
Гурман рассказал о новинках, которые можно ожидать от iOS 16 и iPadOS 16, среди которых:
- «Always-on display» для iOS 16. Мобильные устройства на базе Android в течение многих лет предлагали «всегда включенные» экраны, на которых, даже когда они заблокированы, отображаются время, уровень заряда батареи и даже значки, показывающие, что уведомления или сообщения получены. Опция, которая некоторое время была доступна только на Apple Watch, наконец-то появится и на iPhone, но не для всех. По словам Гурмана, это будет эксклюзивная опция для будущих iPhone 14 Pro и Pro Max благодаря гипотетическому выходу экранов LPTO.
- Изменяемый размер окон в iPadOS 16. Новые данные показывают, что на iPad появится функция, которая улучшит возможности многозадачности этих устройств: системная настройка, которая даст доступ к возможности полностью свободно изменять размер окон.
- Больше «социальных» сообщений. В приложении для обмена сообщениями iOS / iPadOS будут улучшены звуковые сообщения, а также некоторые функции социальных сетей, хотя никаких подробностей об этих параметрах не приводится.
- Интерактивные виджеты. Эти новые виджеты позволят вам управлять музыкой, устройствами домашней автоматизации и другими продуктами и услугами, не открывая соответствующие приложения.
- Система уведомлений. Пока неизвестно, как она изменится, но, возможно, это будет интерактивное улучшение текущего.
- Больше конфиденциальности. Шифрование iCloud Private Relay может стать стандартом для всех пользователей.
- Переработанные приложения под Mac. Операционная система получит несколько переработанных приложений и системных настроек, чтобы они больше соответствовали настройкам на iOS.
Конференция WWDC 2022 начнется в следующий понедельник, 6 июня, и будет проводиться полностью в цифровом формате.