Apple на WWDC 2022 анонсирует iOS 16 и iPadOS 16 — Марк Гурман из Bloomberg назвал ключевые нововведения

Через несколько дней состоится конференция для разработчиков WWDC, и появляется все больше слухов и новостей, что интересного покажет Apple.

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Одной из главных новинок станет запуск iOS 16 и iPadOS 16. Данные были слиты Марком Гурманом, аналитиком Bloomberg, который каждую неделю раскрывает последние данные, поступающие к нему из Apple.

Гурман рассказал о новинках, которые можно ожидать от iOS 16 и iPadOS 16, среди которых:

«Always-on display» для iOS 16. Мобильные устройства на базе Android в течение многих лет предлагали «всегда включенные» экраны, на которых, даже когда они заблокированы, отображаются время, уровень заряда батареи и даже значки, показывающие, что уведомления или сообщения получены. Опция, которая некоторое время была доступна только на Apple Watch, наконец-то появится и на iPhone, но не для всех. По словам Гурмана, это будет эксклюзивная опция для будущих iPhone 14 Pro и Pro Max благодаря гипотетическому выходу экранов LPTO.

Изменяемый размер окон в iPadOS 16. Новые данные показывают, что на iPad появится функция, которая улучшит возможности многозадачности этих устройств: системная настройка, которая даст доступ к возможности полностью свободно изменять размер окон.

Больше «социальных» сообщений. В приложении для обмена сообщениями iOS / iPadOS будут улучшены звуковые сообщения, а также некоторые функции социальных сетей, хотя никаких подробностей об этих параметрах не приводится.

Интерактивные виджеты. Эти новые виджеты позволят вам управлять музыкой, устройствами домашней автоматизации и другими продуктами и услугами, не открывая соответствующие приложения.

Система уведомлений. Пока неизвестно, как она изменится, но, возможно, это будет интерактивное улучшение текущего.

Больше конфиденциальности. Шифрование iCloud Private Relay может стать стандартом для всех пользователей.

Переработанные приложения под Mac. Операционная система получит несколько переработанных приложений и системных настроек, чтобы они больше соответствовали настройкам на iOS.

Конференция WWDC 2022 начнется в следующий понедельник, 6 июня, и будет проводиться полностью в цифровом формате.