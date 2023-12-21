Новости Устройства 21.12.2023 в 08:50 comment views icon

Apple наращивает производство Vision Pro — с планами запуска гарнитуры до февраля

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Apple наращивает производство Vision Pro — с планами запуска гарнитуры до февраля

В июне Apple объявила о запуске продукта в начале следующего года — и, как пишет Марк Гурман из Bloomberg, это может произойти уже через несколько недель.

Еще одного медийного события запуска от производителя ожидать не следует, что вполне понятно для устройства стоимостью $3499, которое, вероятно, будет иметь ограниченное предложение и первоначально будет доступно только в США. Однако работники Apple Store должны хорошо подготовиться, чтобы разобраться в настройках и быть готовыми к выдаче рецептурных линз.

Apple будет продавать гарнитуру Vision Pro по предварительной записи — чтобы «подогнать» модель под параметры покупателя

Запуск первой за многие годы новой аппаратной платформы Apple включает в себя новое программное обеспечение с visionOS, и Гурман уже указывает на ее следующую версию, которая должна поступить позже 2024 года (вместе с обычными обновлениями программного обеспечения для Mac и iPhone). Недавний выпуск iOS 17.2 предоставил iPhone 15 Pro поддержку пространственного захвата видео с разрешением 1080p и скоростью 30 кадров в секунду, поэтому вам понадобится гарнитура, чтобы воспроизводить их во всех деталях.

Разработчики также получили сообщение, в котором их призвали «быть готовыми» — речь идет о программном обеспечении, специально созданном для использования в средах виртуальной и смешанной реальности, или приложениях для iPad и iPhone, которые также предусматривают использование Vision Pro.

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В отчете утверждается, что производство в Китае работает на «полной скорости» уже несколько недель, и планируется, что розничные единицы будут готовы к концу января перед их поступлением в торговлю.

Vision Pro — только первая из линейки продуктов смешанной реальности Apple, и производитель уже работает над моделями, которые будут более комфортными и не такими дорогими, что может помочь концепции завоевать популярность. Гурман ранее писал, что компания «вероятно» откажется от внешнего дисплея, чтобы достичь обсуждаемой внутри цены между $1500 и $2500. При этом более доступная версия, вероятно, будет работать на чипе уровня iPhone, получит меньше камер и внутренние дисплеи с меньшим разрешением.

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