Apple откладывает выплату апрельских бонусов – сотрудники, получавшие бонусное вознаграждение два раза в год, будут получать его только в октябре

Apple задерживает выплату бонусов сотрудникам некоторых подразделений и предпринимает усилия по сокращению расходов. В условиях инфляции и снижения продаж персонал Apple всё же находится в более выгодном положении, чем работники других технологических компаний. Производитель iPhone избежал массовых увольнений, но сократил бюджеты, некоторых сотрудников и приостановил найм на часть вакансий.

По словам анонимных инсайдеров, изменение политики вознаграждения уменьшит частоту премиальных выплат для части сотрудников корпорации. Параллельно с этим Apple ограничивает найм нового персонала и в ряде случаев увольнения не сохраняет вакантные рабочие места.

Обычно Apple выплачивала бонусы один или два раза в год в зависимости от подразделения, это обычно происходило в апреле и октябре. Согласно новому плану, в следующем месяце никто не получит бонусных выплат, а все подразделения перейдут на годовой график, с выплатами только в октябре. Большинство подразделений Apple уже перешли на годовой график, включая отделы разработки программного обеспечения и услуг, но персоналу, занимающемуся операциями, корпоративной розничной торговлей и ряду других групп это еще предстоит.

Сотрудники по-прежнему надеются получить бонусы в полном размере, одним платежом вместо двух. Однако персонал находится в недоумении – Apple не уведомляла об изменениях заранее, что важно при составлении личного бюджета. Изменение графика выплат также может озадачить тех, кто решил покинуть компанию после апрельских бонусов.

Новый график выплат бонусов не распространяется на топ-менеджмент Apple. Премии самым высокопоставленным сотрудникам выплачиваются ежеквартально.

Также сообщается, что отдел кадров Apple стал более тщательно следить за графиком посещения сотрудниками офиса. Текущая политика компании требует, чтобы сотрудники работали в здании Apple три раза в неделю. Некоторые сотрудники обеспокоены тем, что повышенный контроль за посещаемостью офиса является предвестником грядущих увольнений.

Магазины Apple тоже стали относиться к посещаемости сотрудниками более тщательно. Некоторые работники магазинов, работающие неполный день, считают, что их поощряют к увольнению просьбами работать больше часов, чем было оговорено.

В январе Apple объявила о снижении выплат за 2023 год Тиму Куку. Его вознаграждение упадет более чем на 40% и составит примерно $49 млн. Акционеры утвердили бонусы руководителей на ежегодном собрании Apple в прошлую пятницу.

Источник: Bloomberg