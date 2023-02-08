Байден против Big Tech: президент США призвал Конгресс принять законы, ограничивающие влияние Apple, Google, Amazon и других крупных компаний

Президент США Джо Байден призвал принять антимонопольное законодательство, нацеленное на технологических гигантов, уделив особое внимание таким компаниям, как Amazon, Apple, Meta и Google. Также президент коснулся темы ограничения сбора данных о детях.

Во время выступления перед Конгрессом США Байден призвал «принять двухпартийный закон, чтобы усилить антимонопольное законодательство и не допустить, чтобы крупные онлайн-платформы предоставляли своим продуктам несправедливое преимущество».

Байден раскритиковал крупнейшие технологические компании, утверждая, что они злоупотребляют своей властью над людьми. Президент США призывает Конгресс принять закон, способный «помешать Big Tech собирать личные данные о детях и подростках в интернете, запретить таргетированную рекламу для детей и ввести более строгие ограничения на личные данные, которые эти компании собирают обо всех нас».

Слова президента знаменуют победу партии политиков, которые годами добивались принятия законодательства, ограничивающего власть гигантов технологической индустрии. Комментаторы также отмечают первое использование слова «antitrust» («антимонопольное») в риторике государственной власти США с 1979 года, согласно историческим записям.

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Джо Байден поднимает проблемы, вызывающие вопросы к крупным корпорациями, активнее любого другого президента последних десятилетий. Также он назначил представителей «антимонопольной партии» на ключевые должности, отвечающие за антимонопольную политику в Белом доме, Федеральной торговой комиссии и Министерстве юстиции.

В прошлом году Байден подписал обширный исполнительный указ, направленный на развитие конкуренции, который требует от агентств федерального правительства расследовать и принимать меры против корпоративной консолидации в таких отраслях, как сельское хозяйство, здравоохранение и технологии. Исполнительный указ включал 72 инициативы для более чем дюжины агентств, затрагивающих все: от ограничения соглашений о неконкуренции до контроля за слияниями банков.

Байден в своем выступлении рассказал об усилиях своей администрации по борьбе с так называемыми «мусорными сборами» – сомнительными поборами с конечного потребителя, которые повышают цены авиабилеты, гостиничные номера и интернет-услуги.

Президент сказал, что его администрация потребует от авиакомпаний заранее раскрывать полные цены на билеты и подтолкнет банки к снижению комиссий за овердрафт. Он указал на Закон о предотвращении нежелательных сборов – предложение, которое положит конец этой практике в экономике.

«Cборы могут не иметь значения для очень богатых, но они имеют значение для большинства людей в таких домах, как тот, в котором я вырос. Они составляют до сотен долларов в месяц. Американцы устали от того, что их грабят [в оригинальной речи жесткое «being played for suckers»]».

Ранее Джо Байден в статье для Wall Street Journal призвал принять двухпартийное законодательство, чтобы привлечь к ответственности социальные сети. Однако в прошлом году Конгрессу не удалось принять некоторые антимонопольные законопроекты, которые могли бы пресечь антиконкурентную практику крупнейших технологических компаний. Белый дом обвиняли в недостаточно активном продвижении этого вопроса.

Источник: Bloomberg