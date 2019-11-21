Apple отменила премьеру фильма The Banker из-за неназванных «опасений»





Apple приняла неожиданное решение убрать свой оригинальный фильм The Banker из программы ежегодного фестиваля Американского института киноискусства в Лос-Анджелесе. Премьера фильма должна была состояться во время проведения фестиваля 21 ноября, но сейчас новая дата не уточняется.

После сегодняшней премьеры фильм должен был выйти в прокат в кинотеатрах 6 декабря, а затем он должен был появиться и в сервисе Apple TV+. В заявлении Apple говорится, что на прошлой неделе компания узнала о «некоторых опасениях», связанных с фильмом. Вместе с создателями The Banker компания Apple приняла решение отложить премьеру:

«На прошлой неделе некоторые опасения, связанные с фильмом, были доведены до нашего сведения», — говорится в заявлении Apple. «Нам, вместе с создателями фильма, нужно некоторое время, чтобы разобраться в этих вопросах и определить лучшие последующие шаги».

Также сообщается, что компания не приняла решение о выходе фильма в кинотеатрах. Что касается фестиваля, то Американский институт киноискусства лишь вчера узнал об изменениях планов Apple. Это говорит о том, что компания принимала экстренное решение буквально в последние дни.

The Banker — один из первых оригинальных фильмов Apple для сервиса Apple TV+. Было немало ожиданий по его поводу. И тот факт, что его премьера должна была состояться на фестивале, было признаком того, что The Banker может иметь потенциал для получения наград.

Фильм The Banker рассказывает реальную историю афроамериканских бизнес-партнёров Бернарда Гарретта и Джо Морриса. В 1960-х годах они разработали дерзкий и рискованный план и основали успешный бизнес в сферах недвижимости и банковского дела. Они боролись с расовыми угнетениями, характерными для тех годов, и помогали другим афроамериканцам осуществить американскую мечту. Вместе с женой Гарретта Юнис они привлекли и обучили подставного «белого» руководителя компании, который должен был изображать из себя богатого респектабельного человека, так как афроамериканцам в то время было крайне проблематично занимать руководящие должности. В то же время сами Бернард Гарретт и Джо Моррис изображали из себя простых уборщика и водителя. Их успех в конечном итоге привлекает внимание федерального правительства, которое угрожает всему, что построили четверо предпринимателей.

В фильме снялись Сэмюэл Л. Джексон («Джанго», «Омерзительная восьмёрка», «Мстители») и Энтони Маки («Малышка на миллион», «Мстители: Война бесконечности»).

Источник: 9to5mac