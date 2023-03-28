Apple, похоже, откажется от физического слота SIM в iPhone 15, которые будут продаваться во Франции и других странах Европы

Устройства будут работать на eSIM, которые позволяют активировать тарифный план мобильной связи без использования физической SIM-карты.

Согласно информации, полученной французским веб-сайтом MacGeneration, новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro будут продавать во Франции без слота для SIM-карты. Если это действительно так, исключение может распространиться и на другие европейские страны – поскольку Apple обычно продает там одну модель iPhone. Например, iPhone 14 Pro A2890, которые продается во Франции, также реализуется в Великобритании, Ирландии, Германии, Италии, Испании, Португалии, Австрии, Польше, Нидерландах, Бельгии, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и десятках других стран.

В сентябре прошлого года Apple удалила слот для SIM-карты со всех моделей iPhone 14 в США, заставив клиентов использовать eSIM – цифровую SIM-карту, позволяющую активировать тарифный план сотовой связи без использования физической SIM-карты. У Apple на сайте размещен список операторов, поддерживающих технологию eSIM по всему миру.

Когда серия iPhone 14 была запущена в США, Apple рекламировала eSIM-карты как более безопасные, чем физические, поскольку их невозможно достать из iPhone, который был утерян или похищен. В компании также говорят, что eSIM устраняет необходимость получать, носить и менять физические SIM-карты или ждать их поступления по почте. В документе поддержки указано, что iPhone XS и более новые модели могут хранить восемь или более eSIM, тогда как iPhone 13 и более новые модели могут иметь две активные eSIM одновременно.

Поскольку доступность eSIM быстро растет, удаление слота для SIM-карты и за пределами США кажется неизбежным, даже если для полного завершения перехода потребуется еще несколько лет. Ожидается, что Apple, как обычно, представит серию iPhone 15 в сентябре.

По слухам, будущие смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max вместо отдельных кнопок для увеличения и уменьшения громкости получат одну вытянутую кнопку для регулировки громкости. Что касается переключателя отключения звука, присутствовавшего в iPhone с первой модели 2007 года, его заменят на кнопку с той же функцией.

Еще одна утечка демонстрировала наличие передних стеклянных панелей для серии iPhone 15. Судя по изображениям, модели Pro получат более тонкие рамки вокруг дисплея, а функция Dynamic Island будет распространена и на стандартные модели iPhone 15.

Источник: macrumors