Apple заставит невакцинированных сотрудников ежедневно проходить тестирование на COVID-19

Как сообщает Bloomberg, Apple ужесточает ковидные протоколы, и с 1 ноября вводит обязательное ежедневное тестирование на COVID-19 для всех невакцинированных сотрудников, которые будут работать в офисах.

В сентябре Bloomberg сообщал, что Apple попросила сотрудников добровольно сообщить о своем прививочном статусе. Тем, кто откажется поделиться этими данными, также придется проходить ежедневное тестирование, тогда как вакцинированные офисные работники должны будут проходить экспресс-тестирование раз в неделю.

Что интересно, на сотрудников розничных магазинов Apple требование ежедневного тестирования на ковид распространяться не будет, несмотря на то, что они постоянно работают с потребителями. Невакцинированные сотрудники должны проходить тестирование два раза в неделю, а вакцинированные, как и офисный персонал, раз в неделю.

Пока неясно, планирует ли Apple последовать примеру Google и других компаний, которые ранее перестали пускать в офисы по всему миру сотрудников без прививок от COVID-19. Ранее администрация Байдена установила для всех федеральных подрядчиков крайний срок 8 декабря, чтобы все их сотрудники прошли полный курс вакцинации от ковида. Как отмечает Bloomberg, Apple продает продукцию правительству США.

Сейчас Apple, как сообщается, занимается сбором данных о статусе вакцинации сотрудников — сотрудники должны до 24 октября связаться с работодателем и предоставить подтверждающие документы. В Apple рассчитывают ввести новые правила с 1 ноября. Невакцинированные сотрудники должны будут забрать экспресс-тесты в офисах и магазинах Apple, провести тест самостоятельно, а затем сообщить о своих результатах через внутреннее приложение.