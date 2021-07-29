Google, Facebook и Lyft будут требовать, чтобы сотрудники вакцинировались от COVID-19, прежде чем вернуться к работе в офисах

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Google потребует от сотрудников прохождения вакцинации от COVID-19, прежде чем они смогут вернуться к работе в офисы компании. Об этом говорится в письме генерального директора Google Сундара Пичаи.

Такое решение Google является ответом на новую волну требований к вакцинации, инициированной администрацией президента США Джо Байдена. Как ожидается, сегодня администрация объявит о требовании для федеральных работников либо пройти вакцинацию, либо проходить частое тестирование на COVID-19.

Требование Google о вакцинации будет применяться к работникам офисов в США «в ближайшие недели», а в других регионах – «в ближайшие месяцы».

Кроме того, Google отложит официальное возвращение к офисной работе с сентября до 18 октября, поскольку штамм «Дельта» COVID-19 продолжает распространяться в США.

Добавим, компания Apple также отложила окончание периода удалённой работы как минимум до октября. Кроме того, компания проинформировала персонал об изменении правил. Она будет требовать от клиентов и сотрудников в большинстве своих розничных магазинов в США носить маски, даже если они вакцинированы.

Отметим, компания Facebook также будет требовать от своих сотрудников прохождения вакцинации COVID-19, когда они начнут возвращаться в офисы. Компания сделала соответствующее заявление через несколько часов после появления информации о письме Сундара Пичаи.

«Когда наши офисы снова откроются, мы будем требовать от всех, кто приезжает на работу в любой из наших кампусов в США, пройти вакцинацию», — говорится в заявлении вице-президента Facebook по персоналу Лори Голер. «То, как мы реализуем эту политику, будет зависеть от местных условий и правил. У нас будет процедура для тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским или другим причинам, и мы будем оценивать наш подход в других регионах по мере развития ситуации. Мы продолжаем работать с экспертами, чтобы наши планы по возвращению в офис ставили во главу угла здоровье и безопасность каждого».

Facebook планирует полностью открыть офисы в США в октябре этого года.

Компания Lyft также потребует доказательства вакцинации от своих сотрудников, возвращающихся на работу в офисы.

Policy changes are stacking up. Now Lyft will also require proof of vaccination to return to the office, the company confirms to @cfarivar. Uber will allow unvaccinated people to return but they will be required to wear a mask. — Ezra Kaplan (@EzraNBC) July 28, 2021

Добавим, в США на большей части территории страны растут показатели распространения COVID-19. Центры по контролю и профилактике заболеваний на этой неделе выпустили рекомендации, в которых говорится, что вакцинированные люди тоже должны носить маски в общественных местах, в помещениях в районах с высокой степенью передачи заболевания.

Источник: The Verge 1, 2