Google, Facebook и Lyft будут требовать, чтобы сотрудники вакцинировались от COVID-19, прежде чем вернуться к работе в офисах

Google потребует от сотрудников прохождения вакцинации от COVID-19, прежде чем они смогут вернуться к работе в офисы компании. Об этом говорится в письме генерального директора Google Сундара Пичаи.

Такое решение Google является ответом на новую волну требований к вакцинации, инициированной администрацией президента США Джо Байдена. Как ожидается, сегодня администрация объявит о требовании для федеральных работников либо пройти вакцинацию, либо проходить частое тестирование на COVID-19.

Требование Google о вакцинации будет применяться к работникам офисов в США «в ближайшие недели», а в других регионах – «в ближайшие месяцы».

Кроме того, Google отложит официальное возвращение к офисной работе с сентября до 18 октября, поскольку штамм «Дельта» COVID-19 продолжает распространяться в США.

Добавим, компания Apple также отложила окончание периода удалённой работы как минимум до октября. Кроме того, компания проинформировала персонал об изменении правил. Она будет требовать от клиентов и сотрудников в большинстве своих розничных магазинов в США носить маски, даже если они вакцинированы.

Отметим, компания Facebook также будет требовать от своих сотрудников прохождения вакцинации COVID-19, когда они начнут возвращаться в офисы. Компания сделала соответствующее заявление через несколько часов после появления информации о письме Сундара Пичаи.

Facebook планирует полностью открыть офисы в США в октябре этого года.

Компания Lyft также потребует доказательства вакцинации от своих сотрудников, возвращающихся на работу в офисы.

