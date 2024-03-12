Apple позволит распространять iOS-приложения в ЕС на сайтах разработчиков

Через несколько дней после того, как Apple разрешила пользователям iOS в ЕС использовать сторонние магазины приложений, компания объявила о дополнительных изменениях, связанных с тем, как разработчики могут распространять свои приложения. Теперь те разработчики, которые соответствует определенным критериям, смогут позволить пользователям загружать приложения со своих сайтов.

Опция Web Distribution станет доступной этой весной. Фактически она позволит разработчикам полностью обойти экосистему распространения программ для своих собственных приложений. Чтобы соответствовать требованиям, разработчики должны согласиться на новые правила App Store, согласно которым они платят комиссию за каждую установку пользователем после определенных пороговых значений. Также они должны быть участником Apple Developer Program и иметь хорошую репутацию по крайней мере 2 года. Среди других критериев ─ им нужно будет «иметь приложение, которое имело более одного миллиона первых годовых установок на iOS в ЕС за предыдущий календарный год».

Устанавливая определенные правила для поддержки загрузок из интернета, Apple надеется минимизировать риск того, что пользователи будут устанавливать пиратские или вредоносные приложения. Однако компанию критикуют за то, что она, казалось бы, придерживается только буквы Закона ЕС о цифровых рынках, а не его духа. Поэтому попытки контроля над загрузками приложений из интернета также могут оказаться под пристальным вниманием контролирующих органов.

Кроме того, Apple теперь позволяет разработчикам запускать магазины приложений, которые содержат исключительно их собственные приложения. Ранее от них требовали предлагать также приложения от других разработчиков. Таким образом, такие компании, как Epic Games, Xbox и Meta, могут иметь магазины приложений для iOS, которые содержат только их собственные программы и игры.

В то же время разработчики будут иметь больше возможностей относительно того, как они могут направлять пользователей на внешнюю страницу для завершения транзакции покупки цифровых товаров и услуг. Apple предоставляла шаблоны дизайна для встроенных в приложения рекламных акций, скидок и предложений, но теперь они являются необязательными. Это означает, что такие компании, как Spotify и Netflix, теперь могут разрабатывать ссылки на свои сайты (и потенциально избежать 30% комиссии Apple на подписки через регистрацию в приложениях).

Источник: Engadget

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