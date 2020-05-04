Apple представила новый 13-дюймовый MacBook Pro c клавиатурой Magic Keyboard, 10-нм CPU Intel Ice Lake (только в старших конфигурациях) и удвоенным объемом SSD





После дебюта 16-дюймового MacBook Pro в конце прошлого года и недавнего обновления MacBook Air все ждали закономерного продолжения с обновлением массовой 13-дюймовой модели MacBook Pro. И вот сегодня это произошло — буквально только что Apple явила миру новый 13-дюймовый MacBook Pro. Что интересно, сообщения об анонсе в СМИ появились за считанные часы до публикации официального пресс-релиза, так что сам он получился и ожидаемым и неожиданным одновременно.

Итак, по аналогии с недавним обновлением MacBook Air, новый 13-дюймовый MacBook Pro образца 2020 года выглядит в точности так, как уже хорошо знакомая нам модель прошлого поколения образца 2019 года, а все изменения сосредоточены внутри. И главное изменение — это новая (старая) клавиатура Magic Keyboard с «ножничным» механизмом клавиш. Это означает, что теперь абсолютно все актуальные мобильные ПК Apple оснащаются такой клавиатурой. Предыдущий печально известный механизм «бабочка» существовал с 2015 года — пользователи часто жаловались на залипание клавиш. Кроме того, у Magic Keyboard есть физическая кнопка Escape, сенсорная панель Touch Bar и датчик Touch ID. На старых моделях MacBook Pro с Touch Bar была лишь виртуальная кнопка Escape.

Отсутствие каких-либо внешних изменений означает, что у нового MacBook Pro тот же экран (13,3 дюйма IPS, 2560х1600 пикселей, 500 кд/м2, технологии Wide Color (P3) и True Tone), вопреки слухам о 14-дюймовой панели с более тонкими рамками, и прежние габариты (304,1х212,4х15,6 мм при весе 1,4 кг).

Новый MacBook Pro 13 действительно перешел на 10-нанометровые CPU Intel Core 10-поколения (Ice Lake), но такие CPU предлагаются только в старших модификациях — четырехъядерные Core i5 либо Core i7 с частотами 2,0-3,8 ГГц и 2,3-4,1 ГГц соответственно. В стандартных конфигурациях по-прежнему используются старые CPU Core восьмого поколения — четырехъядерные Core i5 (1,4-3,9 ГГц) и Core i7 (1,7-4,5 ГГц). Также старшие модификации оснащаются 16 ГБ оперативной памяти в базовой конфигурации (опционально доступно 32 ГБ), причем используется более быстрая память LPDDR4X-3733 МГц. Младшие довольствуются 8 ГБ в базовой конфигурации (16 ГБ максимум), а память — LPDDR3-2133 МГц.

Еще одно заметное улучшение — объем SSD удвоен во всех конфигурациях. Базовый теперь составляет 256 ГБ (максимально можно установить SSD на 4 ТБ). Цены при этом остались на уровне прошлогодних моделей, что безусловно радует. Максимально доступная версия MacBook Pro 13 стоит $1300, за старшую модификацию придется отдать минимум $2000, ну а топовая версия с Core i7 поколения Ice Lake, 32 ГБ ОЗУ и SSD объемом 4 ТБ обойдется в $3600.

Новый 13-дюймовый MacBook Pro уже доступен для заказа на сайте Apple. До конца недели новый MacBook Pro появится в некоторых магазинах Apple Store и у авторизованных продавцов Apple в США, а затем — в других странах.

Источник: Apple