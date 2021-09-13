Apple предупредила, что камера iPhone чувствительна к мощным вибрациям — в том числе от мотоциклов

Высокоамплитудные вибрации на определенных частотах могут нарушить работу гироскопов камер iPhone.

Техподдержка Apple рассказала, что воздействие на iPhone вибраций с большой амплитудой, «особенно тех, которые генерируются мощными двигателями мотоциклов», может привести к ухудшению работы камер. Производитель предостерег от закрепления смартфонов на мотоциклы, и рекомендовал использовать специальное антивибрационное крепление на скутерах и мопедах.

«Если вы случайно переместите камеру во время фотосъемки, полученное изображение может быть размытым. Для предотвращения этого эффекта iPhone оснащаются оптической системой стабилизации изображения (OIS). Она позволяет делать четкие фотографии, даже если в процессе вы случайно переместите камеру. С помощью OIS гироскоп определяет, что камера перемещается. Чтобы уменьшить движение изображения и итоговую размытость изображения, объектив перемещается в соответствии с углом гироскопа.

Кроме того, некоторые модели iPhone оснащены системой фокусировки с замкнутым контуром (AF). Она компенсирует воздействие силы тяжести и вибрации, чтобы сохранять резкость при фотосъемке, видео и панорамах. Посредством AF встроенные магнитные датчики измеряют гравитацию и эффекты вибрации и определяют положение объектива для применения необходимого компенсационного противодействия.

Системы OIS и AF в iPhone спроектированы и разработаны таким образом, чтобы с высокой степенью надежности обеспечить устойчивую и бесперебойную работу. Но, как и в случае со многими бытовыми электронными устройствами, которые включают такие системы, как OIS, прямое и длительное воздействие вибраций большой амплитуды в определенных частотных диапазонах может ухудшить их производительность этих систем и привести к снижению качества итоговых фотографий и видео. Не рекомендуется подвергать iPhone длительным вибрациям большой амплитуды».

Apple