Apple прокомментировала недавний скандал с удалением фильмов из iTunes

Одна из самых обсуждаемых тем прошлой недели – скандал, связанный с удалением из библиотеки канадских пользователей iTunes трех купленных ими фильмов. Нешуточную волну обсуждений и споров вокруг «цифровой аренды» контента создал пользователь Андерс Сильва, опубликовавший ответ службы поддержки Apple на его обращение. И вот сейчас Apple внесла ясность в этот вопрос, опубликовав развернутый комментарий. С учетом этого разъяснения ситуация выглядит не столь однозначной, как ее подавали изначально.

Если вкратце, Apple акцентирует внимание на том, что у нее попросту нет возможности удалить купленный пользователем фильм, если его копия была загружена в память устройства. Что же касается конкретно случая Андерса Сильвы, он недавно переехал из Австралии в Канаду. Эти фильмы он покупал в австралийском iTunes Store. И поскольку эти фильмы были удалены по требованию контент-провайдера, то Сильва не может загрузить их повторно именно из канадского iTunes.

«Любые фильмы, которые вы уже загрузили, доступны вам в любое время и не могут быть удалены, только по вашему собственному желанию. Если вы измените в настройках страну своего проживания, некоторые фильмы могут оказаться недоступны для повторной загрузки, если они недоступны конкретно для этой страны. При необходимости для повторной загрузки этих фильмов вы можете изменить настройки, указав старую страну проживания», – говорится в заявлении Apple.

Источник: CNET