Apple просит Трампа освободить компоненты для ПК Mac Pro и прочие продукты от повышенных импортных пошлин





Не только Huawei приходится несладко из-за торговой войны между Китаем и США. Выбранному действующим президентом курсу не особо рады и американские компании. Повышение импортных пошлин самым очевидным и негативным образом отразится на цене товаров, а расплачиваться за все это как всегда приходится рядовым потребителям. И вот сейчас стало известно, что компания Apple обратилась к администрации Трампа с просьбой освободить от уплаты пошлин компоненты для рабочих станций Mac Pro. Одними из первых на это обратили внимание журналисты Bloomberg.

Как сообщается, Apple направила в Торговое представительство США несколько заявок (самая первая датируется 18 июля), попросив правительство освободить ряд конкретных продуктов от уплаты пошлин по новому повышенному 25-процентному тарифу, введенному в отношении товаров из КНР. Справедливости ради стоит отметить, что новые тарифы еще не вступили в действие в полном объеме, но когда и если это произойдет, то они затронут в том числе и потребительскую электронику. Очевидно, что в таком случае технологическим компаниям вроде Apple, которые размещают заказы на производство своей продукции в Китае, придется либо повышать цены, либо нести потери.

В документах прямо не упоминается Mac Pro. Но, как отмечает источник, перечисленные в заявках компоненты явно предназначены для настольной системы. В частности, в перечне упоминается система охлаждения для процессора, GPU, а также шасси и корпус компьютера. Apple также просит исключить некоторые из ее аксессуаров, в том числе компьютерную мышь Magic Mouse 2 и трекпад Magic Trackpad 2.

Как известно, профессиональный ПК Mac Pro был последним устройством Apple, производившимся в США, но в июне The Wall Street Journal сообщила, что компания планирует перенести его производство в Китай.

Поданному Apple запросу еще предстоит пройти этап открытого обсуждения, и только после этого ведомство вынесет свое решение в этом вопросе.

Несколько технологических американских корпораций, включая Apple и Microsoft, ранее уже выразили регулятору свое беспокойство по поводу тарифов. В заявлении, поданном в прошлом месяце, Apple заявила, что новые тарифы «приведут к сокращению вклада Apple в развитие экономики США» и «нарушат баланс на рынке, обеспечив преимущество конкурирующие компаний из других стран».

Ранее мы также слышали, что крупные производители потребительской электроники, включая HP, Dell и Microsoft, рассматривают возможность перенести производство за пределы Китая. Но подтверждения данных слухов пока нет. Напротив, Microsoft вскоре после появления первых сообщений поспешила их опровергнуть.

Источник: Bloomberg