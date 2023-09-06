Новости IT-бизнес 06.09.2023 в 16:22

Apple приобрела BIS Record – шведский лейбл классической музыки

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Apple наращивает усилия по привлечению поклонников классической музыки – на этот раз компания приобрела шведский звукозаписывающий лейбл с 50-летней историей BIS Records.

Apple объединит лейбл со своими музыкальными сервисами Apple Music Classical и Platoon.

Основатель BIS Record Роберт фон Бар отметил, что BIS Records и Apple разделяют «фундаментальную веру в важность сохранения качества аудио» и добавил, что «внимательно следит за технологией объемного звука iPhone».

«Задача BIS заключалась в том, чтобы воспитывать молодых классических артистов и интересных живых композиторов, и хранить это музыкальное сокровище. Apple, с собственной историей инноваций и любви к музыке, является идеальным домом для вхождения в следующую эру, где классическая музыка и технологии будут работать в гармонии», — сказал фон Бар в заявлении.

В далеком 2014 году Apple приобрела производителя аудиооборудования Beats Electronics, а также связанное с ним предприятие Beats Music, предоставляющее услуги по онлайн-трансляции музыки (сумма сделки – $3 млрд). Через 4 года после этого техногигант поглотил еще и небольшую компанию по распространению музыки и технологий Platoon за неразглашенную сумму. В конце концов Apple выпустила приложение под названием Platoon for Artists, предназначенное для того, чтобы помочь музыкантам продвигать свои песни и просматривать аналитику потоковой передачи.

В 2021 году Apple приобрела стриминговый сервис классической музыки Primephonic за неизвестную сумму. Программа содержит огромную базу данных с информацией о композиторах, оркестрах и дирижерах, что помогло обеспечить более привлекательный опыт для поклонников жанра. В конце концов, прошлой весной технический гигант представил собственное приложение Apple Music Classical, предложив текущим подписчикам Apple Music получить доступ к более чем 5 миллионам классических треков, которые можно искать по таким данным, как композитор, дирижер или номер каталога.

Источник: CNBC

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