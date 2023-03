Apple запускает отдельное приложение для классической музыки с 5 млн «уникальных» треков — оно будет доступно и для пользователей Android

Новая музыкальная программа под названием Apple Music Classical откроется 28 марта.

Каталог приложения будет включать более пяти миллионов уникальных треков и тысяч эксклюзивных альбомов. Многие композиции были записаны и выпущены в нескольких версиях и интерпретациях.

Apple говорит, что приложение будет предлагать «полные и точные метаданные» и возможность «поиска по композитору, произведению, дирижеру или номеру в каталоге».

Компания приобрела широко разрекламированный стриминговый сервис классической музыки Primephonic в августе 2021 года, заявляя, что подписчики получат «улучшенный опыт классической музыки — в плейлистах Primephonic и эксклюзивный аудиоконтент».

Introducing Apple Music Classical, the new app designed specifically for classical music. Pre-order today on the @AppStore. https://t.co/lwnF4Dx4ua pic.twitter.com/F8uMKMVm2i

— Apple Music Classical (@AppleClassical) March 9, 2023