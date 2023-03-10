Новости Софт 10.03.2023 в 11:59

Apple запускает отдельное приложение для классической музыки с 5 млн «уникальных» треков — оно будет доступно и для пользователей Android

Катерина Даньшина

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Новая музыкальная программа под названием Apple Music Classical откроется 28 марта.

Каталог приложения будет включать более пяти миллионов уникальных треков и тысяч эксклюзивных альбомов. Многие композиции были записаны и выпущены в нескольких версиях и интерпретациях.

Apple запускає окремий застосунок для класичної музики з 5 млн «унікальних» треків — він буде доступним і для користувачів Android

 

Apple говорит, что приложение будет предлагать «полные и точные метаданные» и возможность «поиска по композитору, произведению, дирижеру или номеру в каталоге».

Компания приобрела широко разрекламированный стриминговый сервис классической музыки Primephonic в августе 2021 года, заявляя, что подписчики получат «улучшенный опыт классической музыки — в плейлистах Primephonic и эксклюзивный аудиоконтент».

Бесплатный доступ к Apple Music Classical с 28 марта получат все нынешние подписчики Apple Music, однако для использования приложения необходимо интернет-подключение.

По словам компании, «вскоре» появится и версия приложения для Android.

Ранее конкурент Apple Music, Spotify, объявил о важных изменениях в дизайне приложения. В новом интерфейсе на домашней странице появится так называемая «вертикальная прокрутка» — похожая на ту, которую мы видим сейчас в TikTok и Instagram. Обложки альбомов и плейлистов расположены вверху, а внизу видеоподкаст, который можно будет воспроизвести одним касанием; в плейлистах появятся более крупные изображения — которые будут «подробнее рассказывать о плейлисте».


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