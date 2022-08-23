Apple расширила программу самостоятельного ремонта устройств на MacBook M1 – ранее в нее входили iPhone 12 и 13

В этом году Apple запустила программу «Самостоятельный ремонт», позволяющую потребителям ремонтировать свои устройства с использованием оригинальных запчастей и инструментов. Сегодня компания объявила о расширении программы, включив в нее линейку MacBook M1.

В конце 2021 года Apple сделала неожиданное заявление. Компания собралась запустить программу, которая позволила бы пользователям самостоятельно ремонтировать свои устройства с использованием оригинальных запчастей и инструментов, предоставленных компанией.

Apple заявила, что сервис под названием Self Service Repair будет запущен для ремонта смартфонов iPhone 12 и iPhone 13, а вскоре после этого расширится на компьютеры Mac с чипами M1. Новости о запуске пришлось ждать до апреля 2022 года, когда сервис официально заработал.

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Как только желающие смогли протестировать сервис, возникли некоторые вопросы. Хотя запчасти и инструменты были предоставлені, Apple, казалось, попыталась затруднить процесс для относительно неопытных потребителей (что подталкивало их нести устройства в фирменные центры обслуживания).

Полный список ремонтопригодных деталей MacBook с процессором Apple M1 пока недоступен, компания упоминает, что дисплей, трекпад и верхняя часть корпуса с аккумулятором — это три из более чем двенадцати узлов, доступных для ремонта в рамках программы.

Хотя Apple позволяет приобретать инструменты для ремонта MacBook, их цены не разглашаются. Инструменты также можно взять напрокат по цене в 49 долларов. Пользователи, выбравшие вариант аренды, получают одну неделю на ремонт своих устройств, а затем должны отправить инструменты обратно в Apple. В противном случае они могут столкнуться с солидной переплатой.

Ряд обозревателей считают, что этот шаг предпринят компанией исключительно для успокоения постоянно растущего движения за право на ремонт. В любом случае это практическое продвижение на пути к возможности самостоятельного ремонта MacBook и iPhone. Не исключено, что примеру Apple последуют другие производители.

Источник: TechSpot