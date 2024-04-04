Apple разрабатывает домашнего робота и устройство с умным дисплеем, которое движется — Марк Гурман

Ссылаясь на собственные источники в Apple, Марк Гурман из Bloomberg рассказывает, что в компании есть команды, которые исследуют развитие персональной робототехники, которая потенциально может стать одним из следующих устройств Apple. Инженеры этих команд исследовали мобильного робота, который мог бы следовать за пользователями домом и настольное домашнее устройство, которое использует роботизацию для перемещения дисплея.

Хотя усилия все еще находятся на начальной стадии и их выпуск еще под вопросом, Apple стремится найти новые источники дохода. В феврале компания отказалась от проекта электромобиля, а гарнитурам смешанной реальности понадобятся годы, чтобы приносить большую прибыль.

Благодаря робототехнике Apple может закрепиться в домах потребителей и получить выгоду от прогресса искусственного интеллекта. Но пока непонятно, как конкретно это будет реализовано. Несмотря на то, что роботизированный умный дисплей гораздо дальше, чем мобильный бот, в течение многих лет его добавляли и удаляли из дорожной карты компании.

Робототехнику разрабатывают в отделе аппаратной инженерии Apple и группе искусственного интеллекта и машинного обучения, которой руководит Джон Джаннандреа. Мэтт Костелло и Брайан Линч, руководители, которые сосредоточены на продуктах для дома, руководят разработкой оборудования. Apple пока не взяла на себя никаких обязательств ни по одному проекту, а работа все еще на ранней стадии исследования.

Перед тем, как проект электромобиля был отменен, Apple сообщила своим топ-менеджерам, что будущее компании вращается вокруг трех сфер: автомобилестроения, дома и смешанной реальности. Но автомобиль не состоялся, а первый продукт смешанной реальности, гарнитуру Vision Pro, уже вышел. Таким образом, фокус сместился на другие будущие возможности.

Проект настольной робототехники впервые взволновал высших руководителей Apple несколько лет назад. Идея заключалась в том, чтобы дисплей учитывал движения головы человека во время сеанса FaceTime. Он также будет иметь функции для точной фиксации на одном человеке среди толпы во время видеозвонка.

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Но компания была обеспокоена тем, захотят ли потребители заплатить большие деньги за такое устройство. Также возникли технические проблемы, связанные с балансировкой веса роботизированного двигателя на компактной подставке. По словам людей, основным препятствием были разногласия среди руководителей Apple относительно того, стоит ли вообще разрабатывать этот продукт.

Возле своего кампуса в Купертино, штат Калифорния, Apple имеет секретный объект, который напоминает внутреннюю часть дома — место, где можно тестировать будущие устройства и технологии для дома. Apple изучает другие идеи для этого рынка, включая новый домашний концентратор с дисплеем, похожим на iPad.