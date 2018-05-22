Apple снизила цену метрового кабеля с разъемами Lightning и USB-C с $25 до $19

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Не секрет, что в случае Apple достаточно дорогие не только сами устройства, но и различные аксессуары/адаптеры к этим самым устройствам. И хотя подобные случаи очень редки, иногда компания все же снижает цены на фирменными аксессуары.

На этой неделе купертинский гигант снизил стоимость фирменного кабеля с разъемами USB-C и Lightning с прежних $25 до $19. Уточним, что речь о метровой версии кабеля, тогда как двухметровый стоит прежние $35.

Таким образом, кабеля с разъемами USB-C и Lightning теперь стоит ровно столько же, сколько кабель с разъемами USB-A и Lightning, входящий в комплект поставки мобильных устройств Apple.

Корректировка цен произошла на фоне слухов касательно перемен в комплекте поставки будущих смартфонов iPhone – новое поколение должно получить 18-ваттное ЗУ с разъемом USB-C и кабель с разъемами USB-C и Lightning.

Важно отметить, что ни о каком отказе от фирменного разъема Lightning в смартфонах iPhone в пользу USB-C речь пока не идет. В последний раз Apple снижала цены на адаптеры с разъемами USB-C в ноябре 2016 года в ответ на критику новых MacBook Pro, получивших только разъемы USB-C.

Источник: 9to5Mac