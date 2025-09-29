В App Store вышла первая в мире игра с управлением через AirPods — работает голова, а не руки

В App Store появилась RidePods — первая игра, где вашими руками становится… голова. Тайтл использует встроенные сенсоры AirPods.

Разработчик Али Танис обратил внимание, что сенсоры пространственного аудио в AirPods можно использовать не только для звука. Программист взял функцию и создал игру, которая превращает наушники в контроллер движения. Его замысел вышел за пределы собственного кода — Apple пропустила RidePods — Race with Head в App Store через несколько недель.

В тайтле принцип работы прост: наклоняешь голову влево или вправо — и управляешь байком. Движение вперед или назад — и мотоцикл тормозит или ускоряется. Задача игрока — уклоняться от машин, грузовиков и других препятствий, борясь за наивысший балл и пытаясь побить собственные рекорды на быстрых заездах.

Однако без совместимых наушников играть не получится, а RidePods поддерживает только топовые модели, например AirPods Pro и новенькие AirPods 3, которым обновили дизайн. Соответственно без таких наушников геймплей может не функционировать как следует. Вопрос, когда появятся подобные игры и будут ли они вообще интересны аудитории.

Ранее, например, инженер Сэм Анри Голд открыл скрытый сенсор LidAngleSensor в MacBook и создал на его основе симулятор скрипящей двери. Апдейтом датчика, который реагирует на угол наклона, поделились на GitHub. Позже пользователи представили вариант еще хуже — звуки человеческих газов при наклоне экрана. А теперь очередь за наушниками, которые превратились в геймпад.

Первое видео со скрипом

Второе видео — на ваше усмотрение

Источник: TomsHardware