Apple также добавила в Watch Series 6 модуль U1





В сентябре 2019 года компания Apple добавила новые функции смартфонам iPhone 11 и iPhone 11 Pro, не упомянув об этом ни единым словом. В сентябре 2020 года такая же ситуация повторилась, но уже в отношении умных часов Apple Watch Series 6.

В часы добавлен модуль сверхширокополосной связи (UWB) Apple U1, который позволяет устройствам находить друг друга или другие гаджеты, оборудованные соответствующим образом. Данное решение также может использоваться для безопасной разблокировки автомобиля или открытия двери дома, не извлекая iPhone из кармана. Новая функция ненадолго промелькнула на слайде во время презентации, но на ней не остановились, рассказывая о новых возможностях Apple Watch Series 6. На страницах характеристик умных часов Apple можно обнаружить, что чип U1 доступен только в новой модели Series 6, а более доступная версия Watch SE не получила локатор.

Пока неясно, когда Apple намерена фактически приступить к использованию нового чипа. Можно предположить, что его возможности будут более широко задействованы в рамках идеи цифровых автомобильных ключей, так как Apple является участником консорциума, развивающего эту технологию. Возможно, новые функции станут частью одного из грядущих программных обновлений платформы.

Источник: The Verge