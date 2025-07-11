Новости Кино 11.07.2025 comment views icon

Apple TV+ продлила Sci-Fi сериал «Киллербот» на второй сезон

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Apple TV+ продлила Sci-Fi сериал «Киллербот» на второй сезон

Сериал «Киллербот», экранизирующий серию научно-фантастических книг «Дневники киллербота» Марты Уэллс, получит продолжение на Apple TV+.

Стриминг объявил о втором сезоне вечером за день до выхода финального эпизода первого — тогда как уже сегодня все эпизоды доступны для просмотра на платформе.

«Мы благодарны за отклик, который получил «Киллербот«, и рады, что можем вернуться в мир Марты Уэллс, чтобы работать с Александром, Apple, CBS Studios и остальной командой», говорится в заявлении шоураннеров.

Первый сезон сериала «Киллербот» основан на первой новелле серии под названием «Отказ от всех систем» и повествует об андроиде из футуристической мегакорпорации, которого арендуют для охраны экипажа миссии по исследованию космоса. Киллербот без ведома руководителей захватывает контроль над своим программированием, чтобы иметь возможность не подчиняться приказам. Но все, что он пока хочет делать с этой свободой — это… смотреть мыльные оперы. К тому же со временем он начинает привязываться к назойливым и обаятельным людям.

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Кадры из сериала «Киллербот» / Apple

Главную роль взял на себя Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь» и «Наследники»), который получил высокую похвалу за актерскую работу в первых рецензиях. В настоящее время у «Киллербота» 96% на Rotten Tomatoes от критиков (при этом оценка изначально колебалась от 96% до идеальных 100%) и 80% от зрителей.

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Среди остального актерского состава: Нома Думезвени («Наблюдатель»), Дэвид Дастмалчян («Человек-муравей»), Сабрина Ву, Акшай Кханна, Таттиона Джонс и Тамара Подемски.. Шоураннерами выступили Крис и Пол Вайц («Американский пирог»), а Дэвид С. Гойер, который руководил экранизацией «Фундации» Айзека Азимова, стал одним из исполнительных продюсеров.

Среди других интересных Sci-Fi проектов стриминга ожидаем экранизацию киберпанкового романа «Нейромант» Уильяма Гибсона, первый тизер которого нам показали неделю назад, а также на продолжение таких хитов как «Укрытия» и «Разделения».

Источник: THR, Variety

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