Новый научно-фантастический сериал Apple «Киллербот» получил первые оценки — почти идеальные, учитывая рейтинг Rotten Tomatoes.

Критики оценили шоу в 96% на основе 27 рецензий, отмечая среди прочего актерскую игру, приятную атмосферу и долю юмора в диалогах.

Сериал «Киллербот», основанный на серии книг Марты Уэллс под названием «Дневники киллербота» сочетает комедию, научную фантастику и триллер, чтобы рассказать историю робота, который находится в экзистенциальном кризисе.

«Андроид из футуристической мегакорпорации, которого арендуют для охраны экипажа миссии по исследованию космоса, перехватывает контроль над своим программированием, чтобы иметь возможность не подчиняться приказам. Но все, что он пока хочет делать с этой свободой — это… смотреть мыльные оперы. К тому же со временем он начинает привязываться к назойливым (и порой очаровательным) людям», — из официального синопсиса.

Главную роль взял на себя актер и лауреат премии «Эмми» Александр Скарсгард, известный по сериалам «Большая маленькая ложь» и «Наследники». Среди остального актерского состава: Нома Думезвени («Наблюдатель»), Дэвид Дастмалчян («Человек-муравей»), Сабрина Ву, Акшай Кханна, Таттиона Джонс и Тамара Подемски. Шоураннерами выступили Крис и Пол Уайтц («Американский пирог»), а Дэвид С. Гойер, который руководил экранизацией «Основания» Айзека Азимова, стал одним из исполнительных продюсеров.

Далее несколько цитат из рецензий профильных изданий:

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«Хотя «Киллербот» исследует некоторые важные вопросы, связанные с искусственным интеллектом и свободой воли, он делает это с чувством игривости и шарма, а также с правильной дозой неуклюжести», — Эндрю Уебстер, The Verge.

«Скарсгард — не тот киллербот, которого я себе представлял, когда читал книги. Я уверен, что не буду единственным читателем, который считает, что он выглядит или звучит иначе. Но после 10 эпизодов нового сериала интерпретация персонажа стала для меня чрезвычайно интересной», — Даниэль Финберг, The Hollywood Reporter.

«Как комедия, это не особо смешно, но интригующая предыстория, странное настроение и приятная игра Скарсгарда превосходят все», — Олли Ричардс, Empire.

«Если сравнивать с другими экранизациями книг, то «Киллербот» можно считать одним из самых сильных шоу этого года, да и в целом одним из лучших научно-фантастических сериалов Apple TV+», — Карли Лейн, Collider.

Сериал «Киллербот» состоит из 10 эпизодов небольшой продолжительностью (в среднем 25 минут) и дебютирует с первыми двумя на Apple TV+ уже в эту пятницу, 16 мая.