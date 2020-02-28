Apple удалила из китайского App Store игру Plague Inc про вирусы по требованию властей





Около месяца назад, в связи со вспышкой коронавируса, резко вырос интерес общественности к игре Plague Inc. Она как раз и рассказывает о распространении смертоносного вируса. Как следствие, этот проект стал самой высокодоходной игрой в Китае для iOS. Даже несмотря на то, что он был выпущен несколько лет назад.

Но такая ситуация сохранялась недолго. Интерес пользователей к игре не угас. Как это часто бывает в Китае, в ситуацию вмешались местные власти. 27 февраля компания Apple удалила игру Plague Inc. Из своего магазина приложений App Store в Китае по требованию местных властей. Об этом сообщили разработчики игры из компании Ndemic Creations. По их словам, игра была удалена, так как она якобы содержит «контент, который администрация киберпространства Китая посчитала незаконным». При этом симулятор пандемии находился в App Store на протяжении почти 8 лет, и до вспышки нового коронавируса к нему не было никаких претензий.

В компании Ndemic Creations заявили, что будут прилагать все возможные усилия, необходимые для возвращения игры в App Store. Разработчики при этом пока не связывают напрямую блокировку и вспышку коронавируса Covid-19.

«Игра была популярна в Китае много лет. Plague Inc. — сложная и умная симуляция, которая побуждает игроков думать и узнавать о реальных проблемах здравоохранения. Нам неясно, связано ли удаление с продолжающейся вспышкой коронавируса, с которой столкнулся Китай. Тем не менее, Plague Inc. неоднократно признавали такие организации, как ЦКЗ, и сейчас мы работаем с крупнейшими мировыми организациями, чтобы понять, как мы можем помочь в борьбе с Covid-19», — говорится в заявлении Ndemic Creations.

Следует отметить, что в самой игре моделируется наихудшее возможное развитие событий при распространении вируса – человечество не смогло разработать лекарство от болезни и полностью вымерло.

Источник: Ndemic Creations