Plague Inc. бьет рекорды продаж в связи c распространением коронавируса, а разработчики говорят, что это всего лишь игра





Коронавирус стал темой №1 в новостных лентах большинства СМИ, и это побуждает людей искать любую дополнительную информацию о вирусе, а также связанные сведения. В результате резко возрос интерес к игре Plague Inc., сюжет которой и рассказывает о распространении смертоносного вируса. Как следствие, этот проект стал самой высокодоходной игрой в Китае для iOS. Даже несмотря на то, что он был выпущен несколько лет назад.

The real-world virus outbreak also brought out the black humor in gamers. 2012’s Plague Inc. — where players evolve a pathogen to wipe out humanity — is now China’s top paid iOS game. https://t.co/JdYrVJzwZX pic.twitter.com/inJ5jGvEJ2 — Zheping Huang (@pingroma) January 22, 2020

Такое повышенное внимание пользователей к игре вынудило разработчиков выступить с заявлением и пояснить, что несмотря на свою реалистичность, игра всё же является лишь игрой. Ndemic Creations настоятельно призывает игроков, обеспокоенных коронавирусом, посетить сайт Всемирной организации здравоохранения для получения наиболее актуальной информации.

«Пожалуйста, помните, что Plague Inc. — это игра, а не научная модель, и что нынешняя вспышка коронавируса является очень реальной ситуацией, которая затрагивает огромное количество людей», — говорится в заявлении на веб-сайте компании.

Рост популярности не стал большой неожиданностью для Джеймса Вогана, основателя Ndemic Creations и создателя игры. Компания неоднократно фиксирует подобное поведение пользователей раньше. Во время вспышек заболевания люди стремятся узнать больше о распространении болезней и понять сложности вирусных эпидемий, отмечают в компании.

Источник: The Verge