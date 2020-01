Plague Inc. бьет рекорды продаж в связи c распространением коронавируса, а разработчики говорят, что это всего лишь игра

Коронавирус стал темой №1 в новостных лентах большинства СМИ, и это побуждает людей искать любую дополнительную информацию о вирусе, а также связанные сведения. В результате резко возрос интерес к игре Plague Inc., сюжет которой и рассказывает о распространении смертоносного вируса. Как следствие, этот проект стал самой высокодоходной игрой в Китае для iOS. Даже несмотря на то, что он был выпущен несколько лет назад.

The real-world virus outbreak also brought out the black humor in gamers. 2012’s Plague Inc. — where players evolve a pathogen to wipe out humanity — is now China’s top paid iOS game. https://t.co/JdYrVJzwZX pic.twitter.com/inJ5jGvEJ2

— Zheping Huang (@pingroma) January 22, 2020