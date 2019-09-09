Apple «улучшила» алгоритм App Store, чтобы в результатах поиска показывалось больше сторонних приложений





Как сообщает The New York Times, Apple изменила алгоритм App Store — и теперь в результатах поиска появляется больше приложений сторонних разработчиков.

Что интересно, Apple внесла изменения после ряда публикаций соответствующий журналистских расследований, указывающих на подозрительную работу магазина: якобы Apple, пользуясь доминирующим положением, намерено продвигает свои приложение и сервисы, ограничивая конкурентов. Например, при выполнении запроса по слову «музыка» и «подкасты» в результатах отображалось не только приложение Apple Music, но менее релевантные и GarageBand, iTunes Remote, iMovie, Music Memos и даже музыкальные клипы. При этом конкурирующие приложения вроде Spotify терялись из вида где-то в самом конце списка. К слову, сам Spotify тоже жаловался на это в числе остального. Напомним, сейчас Европейские антимонопольщики ищут доказательства нарушения антимонопольного законодательства и если такое найдутся, то Apple может получить штраф до $26,6 млрд.

В Apple рассказали, что внесли улучшения в алгоритм, который часто группировал приложения от одного разработчика. Поскольку стандартные приложения Apple в названиях имеют базовые слова Music или Podcasts, в поисковой выдаче они отображались выше других.

Алгоритм был обновлен еще в июле, через несколько месяцев после того, как Spotify подал официальную жалобу на Apple в Еврокомиссию, и результаты поиска после этого стали менее подозрительными и сбалансированными. По данным Sensor Tower, теперь в категории «TV» только два приложения от Apple вместо четырех, в «Видео» и «Картах» — по одному вместо трех, а приложение Apple Wallet больше не занимает первое место по запросу «Деньги».

Само собой, Apple осторожно говорит об изменениях как об улучшениях, а не исправлении ошибке, поскольку в этом случае это было бы равноценно признанию вины.

Руководители Apple — cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер и старший вице-президент Apple по программному обеспечению Эдди Кью — в один голос заявляют, что предыдущий алгоритм не был ошибочным и работал правильно. По их словам, обновленный алгоритм анализирует 42 различных фактора, в том числе релевантность приложения для заданного поиска, его рейтинги и популярность на основе загрузок и кликов пользователей. Что послужило причиной изменений. Официальная позиция: по доброте душевной компания решила помочь сторонним разработчикам, чтобы им было легче продвигать свои приложения.

Источник: The New York Times