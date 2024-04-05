Apple увольняет 600 инженеров после отмены автомобильного проекта — самое крупное сокращение со времен пандемии

Несколько недель назад Apple закрыла свой давний проект по созданию беспилотного электромобиля, а сейчас объявила о сокращении 614 работников — согласно документам, предоставленным Департаменту развития занятости Калифорнии (хотя Марк Гурман отмечает, что фактическая цифра может быть значительно выше).

CNBC пишет, что сотрудникам сообщили об увольнении 28 марта — однако изменения вступят в силу с 27 мая. Это самое большое сокращение со времен пандемии для Apple — производитель iPhone на то время рос медленнее других технологических компаний, поэтому не прибегал к большим увольнениям в послековидный период.

В сообщении о сокращении Apple не упоминает конкретные проекты, к которым были привлечены уволенные работники — однако известно, что они работали за пределами штаб-квартиры компании, в меньших офисах-спутниках, которые занимались секретными инициативами, например проектом по созданию электромобиля.

По данным San Francisco Chronicle, Apple сократила должности руководителей механических цехов, инженеров аппаратного обеспечения и инженеров-конструкторов.

На днях Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple взялась за новые секретные проекты — и, вероятно, разрабатывает домашнего робота и устройство с умным дисплеем.

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