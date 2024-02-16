Apple Vision Pro получила специальное приложение TikTok

Apple Vision Pro при выходе привлек внимание отсутствием специальных приложений самых известных видеосервисов, в частности Netflix и YouTube. Тем не менее, когда гарнитуре официально исполнилось две недели, Apple получила третьего крупного игрока — нативное приложение TikTok.

Это не просто немного адаптированное приложение для iPad, передает Engadget. Здесь есть несколько аккуратных функций, которые используют преимущества гарнитуры от Apple. Панель навигации вынесена за пределы экрана, что позволяет пользователям просматривать видеоконтент с меньшим количеством помех.

Это распространяется на разделы комментариев и профили авторов, поскольку они теперь появляются в виде расширений рядом с лентой, что, по словам TikTok, обеспечивает «более увлекательный опыт просмотра контента». С этой целью TikTok интегрируется с иммерсивной средой гарнитуры, поэтому люди могут смотреть короткие видео словно на Луне или в окружении национального парка Йосемити.

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TikTok также работает с функцией общего пространства Vision Pro, что позволяет экрану приложения существовать где-то на периферии. Его положение будет оставаться статичным, например на холодильнике, если пользователь любит смотреть короткие видео во время приготовления пищи, поэтому он будет на том же месте каждый раз, когда будет надевать гарнитуру.

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