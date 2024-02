Apple предложила более 600 программ, созданных специально для Vision Pro — Netflix и YouTube, как и ожидалось, отсутствуют

Всего на момент запуска гарнитуры в продажу в магазине Apple Vision Pro доступны более 1 млн совместимых программ (из них 99%, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, немодифицированные версии для iPad).

Apple анонсировала, что с сегодняшнего дня в магазине приложений для Vision Pro доступны более 600 программ и игр, разработанных специально под гарнитуру. В дополнение к совместимым стриминговым приложениям, объявленным в прошлом месяце, компания говорит, что пользователи смогут получить доступ к приложениям от провайдеров кабельного телевидения, таких как Charter, Spectrum, Comcast, Cox, Sling TV и Verizon Fios.

Также есть поддержка программ NBA и PGA Tour Vision, которые предоставляют пользователям возможность «отслеживания голов в реальном времени, наложенную на 3D-модели настоящих полей». Более 250 игр Apple Arcade также будут работать на Vision Pro, в частности Lego Builder’s Journey, Super Fruit Ninja, Bloons TD 6, Skatrix Pro, What the Golf?, Cut the Rope 3 и т.д.

Среди других программ, которые добавят «впечатлений» клиентам Vision Pro – Hold the World, позволяющим «посетить» Музей естественной истории в Лондоне с Дэвидом Аттенборо; J.Crew Virtual Closet, которая позволит покупать одежду в виртуальном пространстве; и Wayfair Decorify для создания проектов дизайна своего дома.

Vision Pro будет поддерживать ряд программ для повышения производительности, включая службу обмена файлами Box, программу для мозгового штурма MindNode и программное обеспечение для управления задачами и проектами OmniFocus и OmniPlan. Пользователи также могут попробовать JigSpace, который, по словам Apple, «совмещает 3D-контент, аудио, видео и текст в интерактивных пошаговых пространственных презентациях» на Vision Pro.

Другие приложения, ориентированные на работу, включают Webex, Zoom, Microsoft Teams, Slack, Notion и Todoist.

Приложения Netflix и YouTube, как и ожидалось, в перечне отсутствуют — сейчас пользователи могут открыть сервисы через браузер.

С сегодняшнего дня Apple Vision Pro доступна в магазинах США по цене $3 499 и доплатой $149 за рецептурные линзы.