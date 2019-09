iOS 13 выйдет 19 сентября для iPhone 6S и более новых моделей

Вместе с новыми iPhone 11 также была официально представлена и новая версия мобильной операционной системы Apple iOS 13.

В этой версии разработчики реализовали несколько долгожданных функций. Так, в iOS 13 наконец появится долгожданный тёмный режим – Dark Mode. Это будет общесистемный тёмный режим, который можно активировать в настройках, в том числе высококонтрастную версию, аналогичную той, которая уже доступна в macOS. Вместе с тем, в iOS 13 переработана система работы со шрифтами, которая принесёт преимущества как конечным пользователям, так и разработчикам. Также упрощена совместная работа над документами в сторонних приложениях, аналогично инструментам, доступным в собственных приложениях Apple Pages, Numbers и Keynote.

Приложение Mail в iOS 13 может систематизировать сообщения по категориям, которые доступны для поиска. Пользователи также смогут добавлять сообщения в очередь «читать позже», аналогичную сторонним почтовым приложениям. Дополнительно упоминается, что улучшится распознавание ключевой фразы Hey Siri. Мобильные устройства будет реже ложно срабатывать на схожие посторонние звуки, такие как смех или детский крик. Наконец, в iOS 13 обновлено приложение Reminders, внедрён новый интерфейс управления громкостью, улучшена поддержка ввода на различных языках. Вместе с тем, изменения затронули приложения Maps и Photos. Дизайн Apple Maps был полностью переработан, чтобы вмещать больше полезных данных. Добавлена функция оценки ожидания общественного транспорта.

Среди прочих изменений упоминаются новое приложение Find My, которое сочетает в себе Find My iPhone и Find My Friends. В приложении Health теперь есть встроенный календарь отслеживания менструального цикла, он позволяет строить прогнозы цикла и может синхронизировать данные с Apple Watch.

Версия iOS 13 станет доступной с 19 сентября. Её можно будет установить на следующие мобильные устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPod Touch (7-го поколения). Также стало известно, что версия iOS 13.1 будет выпущена 30 сентября.

Источник: The Verge