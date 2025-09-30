Apple выпустила iOS 26.0.1: важные исправления Wi-Fi, Bluetooth, сотовой связи и фото

Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 26.0.1 для iPhone. Оно содержит ряд важных исправлений ошибок и улучшений производительности.

Почему стоит установить обновление iOS 26.0.1

Новая версия iOS 26 имела ряд проблем, которые вызвали нарекания среди пользователей — от перебоев в подключении до серьезных проблем в работе камеры. Apple учла жалобы и выпустила исправления уже через две недели после публичного релиза iOS 26.

Это первый пакет исправлений, который закрывает ряд проблем, появившихся как в новых, так и в предыдущих моделях iPhone. Каждому владельцу поддерживаемых смартфонов стоит установить обновление как можно скорее, чтобы избежать неожиданных проблем и иметь стабильный опыт пользования. Самые важные изменения iOS 26.0.1 касаются:

Wi-Fi и Bluetooth: на iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro соединения могли иногда разрываться.

Мобильной сети: небольшое количество пользователей после перехода на iOS 26 столкнулись с невозможностью подключения к оператору.

Камеры: под определенным освещением фотографии, сделанные на iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro, могли содержать нежелательные артефакты в виде линий.

Приложения: иногда иконки приложений отображались пустыми после добавления пользовательского оттенка.

VoiceOver: у некоторых пользователей после обновления до iOS 26 функция могла отключаться.

Как установить iOS 26.0.1

Чтобы обновить iPhone, нужно открыть Настройки > Основные > Обновления ПО и загрузить iOS 26.0.1. Поскольку это не бета-версия, подключать Apple ID к учетной записи разработчика не нужно.

Источник: wccftech