Apple выпустит iOS 26 вместо iOS 19, — Марк Гурман

Самый известный информатор о делах Apple сообщил о намерении компании радикально изменить нумерацию своих операционных систем, не только для iPhone.

Ссылаясь на источники среди «осведомленных людей», Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что следующие операционные системы Apple получат номер по году выпуска, а не по номеру версии. Актуальная iOS 18 уступит место iOS 26, вместо iOS 19. Также выйдут iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

Apple вносит эти изменения, чтобы обеспечить согласованность брендинга и отказаться от существующей системы, которая может вносить путаницу. Сейчас в обращении находятся операционные системы iOS 18, watchOS 12, macOS 15 и visionOS 2 с разными номерами — из-за того, что их дебют состоялся не одновременно. При этом компания будет использовать следующий год, а не текущий, когда появляется ОС. Хотя следующие операционные системы будут запущены примерно в сентябре 2025 года, они получат в названии число 26.

По словам журналиста, компания объявит об изменениях на WWDC 2025 9 июня. Также операционные системы получат унифицированные изменения пользовательского интерфейса — это будет «попыткой обеспечить более целостный опыт, когда люди переходят между устройствами». Новый дизайн Solarium будет охватывать в частности tvOS, watchOS и visionOS. В рамках изменений Apple планирует сделать iPad более похожим на Mac — потенциально он может стать более полезным для офисной работы. Кроме того, компания якобы намерена открыть свои модели искусственного интеллекта для сторонних разработчиков.

Напомним, что и сами устройства Apple могут измениться в ближайшие годы. По слухам, юбилейный iPhone 2027 года будет похож на первый аппарат. По крайней мере, Apple планирует что-то похожее на концепт Xiaomi с полностью свободным экраном. Также аппарат может получить существенные изменения начинки, в частности, камеру на 200 МП. Вскоре ожидается выход абсолютно нового тонкого iPhone 17 Air.