Apple готовит iPhone, похожий на концепт Xiaomi — загнутый экран без рамок и выреза камеры

Согласно утечкам, юбилейный Apple iPhone 19 Pro, который выйдет в 2027 году, получит существенный редизайн. ITC.ua писал, что он будет напоминать первый iPhone, но появились новые детали.

Южнокорейское издание ETNews проливает больше света на инновационный iPhone, ссылаясь на источники в цепи поставок. Сообщается, что Apple ведет переговоры с Samsung Display и LG Display относительно будущих безрамочных экранов. Речь идет о четырехстороннем изгибе дисплея, в котором рамки перемещаются по бокам устройства, благодаря чему спереди телефон имеет вид сплошного экрана.

Это очень похоже на концепт Xiaomi 2021 года (на обложке). Он также не имел кнопок, разъемов и выреза камеры — об этом говорили и более давние слухи о планах Apple. Экран iPhone 19 Pro, согласно новым данным, будет использовать обновленный OLED-чип на технологии FinFET, изготовленный по техпроцессу 16 нм, в отличие от 28-нанометрового у современных моделей iPhone. Это должно привести к снижению энергопотребления дисплея. Ожидается также, что Apple представит твердотельный аккумулятор с полностью кремниевым катодом, что должно значительно увеличить срок службы батареи.

Источник подтверждает, что целью радикального изменения дизайна является восстановление имиджа Apple iPhone как высокотехнологичного устройства. Это впечатление длительное время стагнировало из-за отсутствия заметных изменений в смартфоне и внедрение новых технологий другими производителями.

В других сферах, Apple также демонстрирует медленный технический прогресс: гарнитура AR Apple Vision Pro не слишком популярна, искусственный интеллект Apple Intelligence отстает от конкурентов, а планы создать авто потерпели крах (если верить Марку Гурману). Однако настоящим техническим достижением можно считать процессоры Apple последних лет. Конечно, следует понимать, что слухи о фантастическом iPhone очень ранние, и за два года может измениться буквально все.