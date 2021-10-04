Apple Watch Series 7 надійдуть у вільний продаж 15 жовтня

Після появи в мережі перших реальних фотографій Apple Watch Series 7 виробник повідомив точну дату виходу новинки — попередні замовлення в офіційному онлайн-магазині відкриються вже в цю п’ятницю, 8 жовтня, а у вільний продаж смартгодинник надійде 15 жовтня, зокрема й в Україні (принаймні українські ритейлери вказують саме цю дату).

Таким чином, офіційні продажі Apple Watch Series 7 в Україні почнуться разом з iPhone 13.

Подробиць щодо рекомендованих гривневих цін Apple Watch Series 7 та доступних версій поки немає. В США ціни на Watch Series 7, які пропонується у двох розмірах (41 мм та 45 мм) починаються від $399.