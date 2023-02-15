Apple испытывает трудности с логистикой, качеством производства и инфраструктурой в Индии, но в компании настроены оптимистично

Apple столкнулась с препятствием на пути переноса цепочки поставок в Индию. Перебои в Китае были связаны с эпидемией COVID и привели к тому, что компания сообщила о первом снижении квартальной выручки за три с половиной года. Также на ситуации сказалась политическая и экономическая напряженность между КНР и США.

Пока в Китае поставщики и правительственные чиновники предпринимают все возможные меры, чтобы местные предприятия во что бы то ни стало получили контракты на производство iPhone, источник в Apple утверждает, что операции в Индии идут не такими темпами, как хочется компании.

Расширение производства в Индии замедляется из-за трудностей с логистикой, инфраструктурой, а также условиями работы персонала. В частности, инженеры Apple жалуются на часы ежедневных поездок на предприятия и обратно, а также отсутствие быстрого интернета. Тем не менее компания активно ведет набор на вновь открывшиеся вакансии.

Существенно отстают от требуемых и стандарты производства. Так, на заводе по изготовлению корпусов в Хосуре, которым управляет Tata Group, лишь каждый второй компонент, сходящий с производственной линии, удовлетворяет требования Foxconn, собирающей iPhone.

В отчете Apple о прибылях и убытках Индия упоминалась 15 раз, руководство компании в целом настроено довольно оптимистично в отношении развития там производства.

У компании Tata есть амбициозные планы стать поставщиком Apple с полным спектром услуг, ее усилия пользуются активной поддержкой правительства Индии. Также правительство Индии дало китайским поставщикам компонентов Apple предварительное разрешение на создание совместных предприятий с индийскими партнерами – традиционно, отношения между странами не очень теплые, к тому же они являются прямыми конкурентами.

Несмотря имеющиеся трудности, Индия активно наращивает промышленное производство. По оценкам аналитиков, промышленный экспорт из страны должен возрасти с $418 млрд в 2022 году до более чем $1 трлн в 2028 году благодаря политической поддержке и низким затратам. Экспорт электроники будет расти в годовом исчислении до 40%.

Источник: Yahoo! Finance