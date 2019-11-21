Apple запускает сервис Apple Music for Business для легальной трансляции музыки в розничных магазинах





Сервис Apple Music теперь сотрудничает со сферой бизнеса, что позволяет запускать воспроизведение музыки в розничных сетях. Партнёром программы Apple Music for Business выступает PlayNetwork.

Теперь сторонние компании могут подписаться на планы Apple Music for Business и получить лицензированную музыку для воспроизведения в своих точках розничной торговли. Apple предоставляет курируемые списки воспроизведения и даже индивидуальные рекомендации, соответствующие индивидуальному бренду магазина. Компании смогут контролировать воспроизведение музыки, воспользовавшись специальным приложением для iPhone или iPad. Программа некоторое время находилась в статусе пилотного проекта, а сейчас она расширена на большее количество магазином.

Условия потребительского лицензирования в крупных потоковых сервисах, таких как Apple Music или Spotify, не включают возможность воспроизведении музыки в коммерческих местах. Коммерческие лицензии стоят значительно дороже и требуют, чтобы компании заключали соглашения со специальными провайдерами для трансляции легальной музыки в магазинах. Но Spotify и Apple добавили в свои музыкальные сервисы специальные предложения для работы с розничными сетями.

Например универмаг Harrods начал использовать Apple Music for Business несколько недель назад. Соглашение подразумевает, что Apple создаёт пользовательские списки воспроизведения, чтобы соответствовать культуре магазина. В свою очередь, Harrods будет показывать рекламу Apple Music в магазине. И если кто-то из посетителей магазина после просмотра такой рекламы зарегистрирует пробный тестовый период на доступ к сервису, то Harrods получит за это партнёрскую комиссию.

Источник: 9to5mac