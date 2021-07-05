Глава Qualcomm считает бывших руководителей Apple ключом к победе над M1





Новый генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон намерен активно конкурировать с Apple в сфере производительности ноутбуков. Помочь в реализации этих планов призваны бывшие сотрудники Apple, которых Qualcomm привлекла, когда приобрела компанию Nuvia в начале этого года. По словам Криштиану Амона, Qualcomm может создать лучший в мире процессор, для этого потребуется разработать чип лучше, чем Apple M1.

Перед тем, как вступить в свою новую должность генерального директора Qualcomm, Амон возглавлял полупроводниковое подразделение компании и отвечал за приобретение Nuvia за $1,4 млрд. Стартап был основан тремя бывшими инженерами Apple, которые специализировались на разработке чипов и работали над SoC Apple серии A. Эти основатели присоединились к Qualcomm, и теперь очевидно, что они сосредоточатся на создании чипов для потребительских компьютеров. Хотя, по данным Reuters, компания не откажется от возможности лицензировать свои технологии для центров обработки данных. Qualcomm надеется в следующем году начать продавать ARM-чипы для ноутбуков, созданные на основе разработок Nuvia.

Криштиану Амон также надеется использовать опыт компании в создании чипов 5G и процессоров для смартфонов, чтобы улучшить работу ноутбуков. В новые процессоры, ориентированные на ноутбуки, планируется встроить возможности подключения 5G. Apple пока что не реализовала поддержку 5G или вообще какой-либо сотовой совместимости в свои компьютеры Mac с процессорами M1, хотя у iPad Pro с процессором M1 есть опция связи 5G.

В интервью ресурсу Reuters генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон также рассказал о проблемах и возможностях, с которыми компания сталкивается из-за санкций в Китае. Также он отметил, что Qualcomm борется за то, чтобы стать нарицательным именем, как Intel или AMD.

Источник: The Verge