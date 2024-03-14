Новости Технологии 14.03.2024 в 09:00 comment views icon

Arm представила новые процессоры и технологии для беспилотных авто — поставки производителям с 2025 года

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Андрей Русанов

Автор сайта

Arm представила новые процессоры и технологии для беспилотных авто — поставки производителям с 2025 года

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13 марта 2024 года Arm анонсировала Arm Automotive Enhanced (AE), процессоры для беспилотных автомобилей, и Arm Compute Subsystem for Automotive, новую систему разработки для автопроизводителей и их поставщиков. Arm утверждает, что эта инициатива может «сократить цикл разработки транспортных средств с поддержкой ИИ до двух лет».

Компания представила технологию Neoverse, которая «впервые представлена в автомобильном секторе и обеспечивает производительность серверного класса для автономных рабочих нагрузок и рабочих нагрузок ADAS с искусственным интеллектом». Компания представила следующие ядра Cortex-A v9:

  • Arm Cortex-A720AE: обеспечивает лучшую в отрасли устойчивую производительность с гибкостью дизайна SoC для широкого спектра приложений, определяемых программным обеспечением (SDV).
  • Arm Cortex-A520AE: обеспечивает наилучшую энергоэффективность с функциональными функциями безопасности для масштабирования в автомобилях.
  • Arm Cortex-R82AE: самый производительный процессор реального времени для функциональной безопасности, который впервые передает 64-разрядные вычисления в обработку в реальном времени.
  • Arm Mali-C720AE: Интернет-чип с возможностью настройки, оптимизированный для самых требовательных случаев использования компьютера и человеческого зрения.

Arm заявляет, что предоставит «предварительно интегрированные и проверенные конфигурации, оптимизированные для производительности, мощности и площади с помощью передового литографического процесса». Ожидается, что новые решения для автомобилей будут поставляться производителям в 2025 году.

Источник: Arm

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