ARM анонсировала новые и обновленные процессорные ядра ARMv9, а также новые встроенные графические процессоры. Компания рассказала о ядрах Cortex-X925, Cortex-A725 и обновленном Cortex-A520. Из видеочипов появились Immortalis-G925, Mali-G725 и Mali-G625.

Ядра Cortex-X925, Cortex-A725 и Cortex-A520

В 2024 году ARM сосредоточена на совершенствовании прошлогодней архитектуры ARMv9.2. Компания переводит все новейшие ядра на усовершенствованный 3-нм техпроцесс, который должен обеспечить прирост производительности энергоэффективности и масштабируемости. Новые решения ARM приспособлены для мобильных приложений с искусственным интеллектом и добавляет поддержку 64-разрядных инструкций AArch64. Разработки ориентированы не только на гаджеты Android, но и на ноутбуки с Windows.

Компания обещает скорости более 3,6 ГГц вместе с «оптимальными показателями мощности, производительности и площади». Архитектура ARMv9.2 в процессе 3 нм также существенно улучшена с новым большим ядром Cortex X925, которое ARM считает новым топом для мобильных устройств. Архитектура была оптимизирована для более высоких тактовых частот и лучшего уровня эффективности, что обеспечивает большую вычислительную мощность на ватт. Это достигается с помощью нескольких архитектурных инноваций, включая расширенные конвейеры выполнения, улучшенное предсказание разветвлений и расширенные возможности выполнения вне порядка. Результатом усовершенствований является увеличение количества инструкций за цикл. Ядра Cortex X925 будут работать на частоте до 3,8 ГГц.

Тесты, представленные ARM, которые следует воспринимать критически, демонстрируют существенный прирост однопоточной и многопоточной производительности, что делает эти новые решения идеальными для различных программ. Компания даже заявляет о лидерстве производительных ядер Cortex X925 в однопоточном тесте и победе над Intel и AMD. Также в ARM говорят о продлении срока работы от аккумулятора благодаря энергоэффективности и лучшее управление температурой, улучшенную безопасность и производительность ИИ. Для разработчиков компания представила новые библиотеки KleidiAI.

Cortex-A925 обеспечивает ощутимое повышение производительности по сравнению с предыдущим поколением — до 36% на одно ядро, а также улучшение производительности ИИ до 46% по сравнению с Cortex-X4. Ядро Cortex-A725 должно стать обновленным Cortex-A720 с улучшением производительности на 35% и энергоэффективности на 25%. Обновление Cortex-A520 обеспечивает 15% повышение энергоэффективности и переход на 3 нм. Производительные ядра Cortex X925, сбалансированные Cortex A725 и энергоэффективное обновленное Cortex A520 получат мощную графику начиная с Immortalis G925.

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Графика Immortalis-G925, Mali-G725 и Mali-G625

Новые графические процессоры ARM Immortalis-G925, Mali-G725 и Mali-G625 охватят разнообразие потребительских устройств, от флагманских и недорогих смартфонов до умных часов и других устройств.

Immortalis-G925 с 10 или более ядрами, предназначенный для высокопроизводительных устройств, таких как флагманские смартфоны. Mali-G725 масштабируется от 6 до 9 ядер и предназначен для премиальных телефонов, предлагает ту же поддержку API, что и старшая модель, но оптимизирован для устройств более низкого уровня. Mali-G625 получит от 1 до 5 ядер, он нацелен на умные часы и бюджетные смартфоны.

Новые графические процессоры являются второй итерацией 5 поколения встроенной графики, представленного ARM в 2023 году. По сравнению с прошлогодним Immortalis-G720, G925 должен обеспечить на 37% больше кадров в секунду в играх вместе с на 30% меньшим потреблением энергии. Компания утверждает о 49% прирост в Genshin Impact, +49% в Roblox и от 20% до 72% в других играх.

Чтобы удовлетворить спрос на более сложную геометрию в играх, Immortalis-G925 представляет новый механизм предварительного прохождения фрагментов (fragment prepass). Он избавляет игры от необходимости выполнять сортировку каких-либо объектов или примитивов и уменьшает количество обновлений во время обработки геометрических рабочих нагрузок. Это ведет к сокращению циклов рендеринга на 43%.

Immortalis-G925 улучшает производительность трассировки лучей до 52% на сложных объектах. Благодаря внутреннему тестированию содержимого трассировки лучей мы продолжаем улучшать производительность трассировки лучей. Кроме того, разработчики могут немного снизить точность прозрачности игровых сцен, чтобы получить повышение производительности до 52% вместе с 57% сокращением использования памяти. Immortalis-G925 теперь поддерживает на 50% больше шейдерных ядер, благодаря чему его топовая конфигурация составляет 24 ядра по сравнению с 16 в предыдущем поколении. Также ARM уделила много внимания улучшению обработки искусственного интеллекта.

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Источники: ARM, AnandTech, TechPowerUp, VideoCardz

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