ARM разрабатывает собственные высокопроизводительные чипы, чтобы расширить бизнес и привлечь новых клиентов — Financial Times

Компания Arm, известная в качестве разработчика одноименной процессорной архитектуры, решила заняться разработкой собственных чипов. Об этом сообщает Financial Times. Однако компаниям Qualcomm, MediaTek, Samsung и другим не следует опасаться появления нового конкурента. Arm намерена создавать чипы, чтобы помочь продемонстрировать свои разработки и привлечь новых клиентов.

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Осведомлённые источники говорят, что эти шаги нацелены на привлечение большего количества клиентов и увеличения доходов и прибыли, прежде чем Arm попытается выйти на рынок NASDAQ и стать публичной компанией в США. В прошлом году 22 клиента Arm принесли колоссальные 86% доходов. Беспокойство заключается в том, что если небольшое количество клиентов решит уйти, это негативно скажется на большой части бизнеса. Потому компании нужна более широкая клиентская база.

Arm надеется, что новые прототипы чипов продемонстрируют, насколько мощными могут быть ее архитектуры. Компания уже создала тестовые образцы в партнерстве с производителями TSMC и Samsung. Проект стартовал около 6 месяцев назад. По данным источников, новые архитектуры чипов являются более продвинутыми, чем в предыдущих полупроводниковых устройствах. Кеворк Кечичян, глава инженерной группы Arm, разрабатывающей прототипы чипов, ранее работал в Qualcomm и руководил проектом по разработке чипов Snapdragon.

Отмечается, что Arm не планирует лицензировать или продавать чипы, а только делает демонстрационные прототипы. Такие чипы могут служить основой для мобильных устройств, ноутбуков и другой электроники. Работа Arm над улучшением производительности и безопасности своих разработок будет иметь положительные последствия для пользователей смартфонов.

Напомним, ранее разработчик видеочипов Nvidia пытался приобрести Arm за $40 млрд, но сделку так и не удалось завершить.

Источник: phonearena