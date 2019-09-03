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АСБИС-Украина объявила скидки на Apple MacBook, iPad и Apple Watch, приуроченные к началу учебного года

АСБИС-Украина объявила скидки на Apple MacBook, iPad и Apple Watch, приуроченные к началу учебного года

АСБИС-Украина объявила скидки на Apple MacBook, iPad и Apple Watch, приуроченные к началу учебного года


Компания АСБИС-Украина, официальный дистрибьютор продукции Apple в нашей стране, объявила об акции Back to school для украинских школьников и студентов. До конца сентября их ждут скидки на Apple MacBook, iPad и Apple Watch.

Предложения действуют во всех официальных точках розничной продажи Apple, при этом размер и условия предоставления скидок различаются у каждого реселлера, так что выбрать наиболее привлекательный ценник поможет сервис сравнения цен Hotline.ua.

В акции Apple участвуют следующие модели:

  • Ноутбук MacBook Air (2019) по цене от 35 999 гривен.
ЛинейкаApple MacBook Air 13" 2019
Ноутбуки, ультрабуки на
Моделей в линейке: 12
Диапазон цен: 27 995 − 76 406 грн
  • Ноутбук MacBook Pro (2019) по цене от 40 499 гривен.

ЛинейкаApple MacBook Pro 13" 2019
Ноутбуки, ультрабуки на
Моделей в линейке: 22
Диапазон цен: 35 158 − 91 999 грн

ЛинейкаApple MacBook Pro 15" 2019
Ноутбуки, ультрабуки на
Моделей в линейке: 20
Диапазон цен: 47 339 − 171 879 грн

  • Планшет iPad Air в комплекте со Smart Keyboard со скидкой до 40%.
ЛинейкаApple iPad Air 2019
Планшеты на
Моделей в линейке: 12
Диапазон цен: 12 751 − 28 499 грн
  • Умные часы Apple Watch Series 4 по цене 11 899 гривен.

ЛинейкаApple Watch Series 4 GPS 40mm
Смарт-часы и фитнес-браслеты на
Моделей в линейке: 6
Диапазон цен: 9 633 − 14 674 грн

ЛинейкаApple Watch Series 4 GPS 44mm
Смарт-часы и фитнес-браслеты на
Моделей в линейке: 6
Диапазон цен: 8 873 − 14 499 грн

P.S. Напомним, что очередная презентация Apple состоится ровно через неделю, 10 сентября 2019 года, так что как минимум в случае с часами Apple Watch Series 4 стоит подождать анонса модели следующего поколения и сделать выбор, взвесив все «за» и «против».

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