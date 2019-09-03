АСБИС-Украина объявила скидки на Apple MacBook, iPad и Apple Watch, приуроченные к началу учебного года

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Компания АСБИС-Украина, официальный дистрибьютор продукции Apple в нашей стране, объявила об акции Back to school для украинских школьников и студентов. До конца сентября их ждут скидки на Apple MacBook, iPad и Apple Watch.

Предложения действуют во всех официальных точках розничной продажи Apple, при этом размер и условия предоставления скидок различаются у каждого реселлера, так что выбрать наиболее привлекательный ценник поможет сервис сравнения цен Hotline.ua.

В акции Apple участвуют следующие модели:

Ноутбук MacBook Air (2019) по цене от 35 999 гривен.

Ноутбук MacBook Pro (2019) по цене от 40 499 гривен.

Планшет iPad Air в комплекте со Smart Keyboard со скидкой до 40%.

Умные часы Apple Watch Series 4 по цене 11 899 гривен.

P.S. Напомним, что очередная презентация Apple состоится ровно через неделю, 10 сентября 2019 года, так что как минимум в случае с часами Apple Watch Series 4 стоит подождать анонса модели следующего поколения и сделать выбор, взвесив все «за» и «против».