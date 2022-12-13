«Мир Дикого Запада» вскоре покинет каталог HBO Max

Примерно месяц назад канал HBO отменил дальнейшие съёмки некогда популярного сериала «Мир Дикого Запада». Но на этом плохие новости для поклонников сериала не заканчиваются. Стало известно, что «Мир Дикого Запада» вскоре полностью исчезнет из каталога стримингового сервиса HBO Max.

Пока что нет точных данных о сроках удаления сериала из каталога. Однако известно, что под нож пустят сразу несколько проектов, включая сериалы «Личная жизнь» и «Невероятные». Кроме того, создатель сериала «Хроники пышки» Клаудия Форестьери написала в Twitter, что прошедшие выходные будут последними для её шоу на HBO Max. Пока что все указанные сериалы ещё доступны в каталоге сервиса, но, вероятно, исчезнут из него на протяжении этой недели.

**Regardless of this unceremonious end, I’m still IMMENSELY grateful to have had the rare privilege of creating a series inspired by my own journey and to represent Dominicans and my beautiful immigrant-filled hometown of Miami… — Claudia Forestieri (@PlanetClaudia) December 9, 2022

По данным Deadline, сокращение каталога происходит в рамках «финансового пересмотра» в компании. При этом сокращения «вероятно появятся на других платформах компании» Warner Bros. Discovery. Отмечается, что происходит активная экономия средств, поскольку развлекательный конгломерат урезает остаточные платежи актёрам и съемочным группам.

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Дэвид Заслав возглавил компанию, возникшую в результате слияния WarnerMedia и Discovery в начале этого года. После этого стало ясно, что HBO Max ждут тяжелые времена. Ещё до того, как сделка была завершена, руководители говорили инвесторами, что они будут стремиться к «эффективности контента». Эту фразу можно трактовать как стремление экономить на наиболее дорогих проектах. После этого был заморожен сериал «Бэтвумен», около 200 серий «Улица Сезам» удалены из стримингового каталога, закрыты многие другие проекты.

Источник: The Verge