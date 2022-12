«Мир Дикого Запада» вскоре покинет каталог HBO Max

Примерно месяц назад канал HBO отменил дальнейшие съёмки некогда популярного сериала «Мир Дикого Запада». Но на этом плохие новости для поклонников сериала не заканчиваются. Стало известно, что «Мир Дикого Запада» вскоре полностью исчезнет из каталога стримингового сервиса HBO Max.

Пока что нет точных данных о сроках удаления сериала из каталога. Однако известно, что под нож пустят сразу несколько проектов, включая сериалы «Личная жизнь» и «Невероятные». Кроме того, создатель сериала «Хроники пышки» Клаудия Форестьери написала в Twitter, что прошедшие выходные будут последними для её шоу на HBO Max. Пока что все указанные сериалы ещё доступны в каталоге сервиса, но, вероятно, исчезнут из него на протяжении этой недели.

