Научно-фантастический сериал "Основание" по романам Айзека Азимова получит 4-й сезон

Многовековая история сериала «Основание» продолжится в четвертом сезоне.

Apple TV+ объявил, что сериал «Основание» продлен на 4-й сезон — накануне выхода финала третьего, который транслируется с сегодняшнего дня.

«Нет сериала, подобного «Основанию», мы счастливы и горды тем, что продолжаем эстафету как сошоураннеры четвертого сезона», — говорится в заявлении Иена Голдберга и Дэвида Коба. «С нетерпением ждем продолжения эпического и эмоционального рассказа, который определил первые три сезона шоу, и сотрудничества с одними из самых талантливых творческих партнеров в бизнесе».

«Основание» — это научно-фантастический сериал, созданный по мотивам произведений Айзека Азимова. На Apple TV+ он стартовал в 2021 году с повествованием о восстании Основания (официально: организации для заключения энциклопедии галактических знаний, а на самом деле — тайного направления развития общества) против правителей Империи.

В третьем сезоне «Основание» становится все более известным, выходя далеко за пределы своих скромных начал, тогда как Империя Клеонской династии сокращается. В то время, как обе галактические державы заключают непростой союз, угроза для всей галактики появляется в лице грозного военачальника, известного как «Мул», чья цель — править вселенной с помощью физической и военной силы, а также контроля над разумом. Можно только догадываться, кто выживет и выйдет победителем, когда Гари Селдон, Гаал Дорник, Клеоны и Демерзель играют в потенциально смертельную межгалактическую шахматную игру.

Главные роли взяли на себя Джаред Харрис, Ли Пейс и Лу Ллобелл, среди новичков в третьем сезоне: Черри Джонс, Брэндон П. Белл, Синнев Карлсен, Коди Ферн, Томас Лемаркис, Александер Сиддиг, Трой Коцур и Пилу Асбек (Эурон Грейджой из «Игры престолов»), который играет Мула.

Отметим, что третий сезон стартовал с идеальных 100% на Rotten Tomatoes и сравнением с «космической Игрой престолов» в отзывах.

Сейчас все три сезона доступны полностью на Apple TV+, дата выхода четвертого еще не объявлена.

Источник: Apple