Новости Кино 12.09.2025 comment views icon

Научно-фантастический сериал "Основание" по романам Айзека Азимова получит 4-й сезон

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Науково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезон

Многовековая история сериала «Основание» продолжится в четвертом сезоне.

Apple TV+ объявил, что сериал «Основание» продлен на 4-й сезон — накануне выхода финала третьего, который транслируется с сегодняшнего дня.

«Нет сериала, подобного «Основанию», мы счастливы и горды тем, что продолжаем эстафету как сошоураннеры четвертого сезона», говорится в заявлении Иена Голдберга и Дэвида Коба. «С нетерпением ждем продолжения эпического и эмоционального рассказа, который определил первые три сезона шоу, и сотрудничества с одними из самых талантливых творческих партнеров в бизнесе».

Науково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезон
Кадры из сериала «Основание»

«Основание» — это научно-фантастический сериал, созданный по мотивам произведений Айзека Азимова. На Apple TV+ он стартовал в 2021 году с повествованием о восстании Основания (официально: организации для заключения энциклопедии галактических знаний, а на самом деле — тайного направления развития общества) против правителей Империи.

В третьем сезоне «Основание» становится все более известным, выходя далеко за пределы своих скромных начал, тогда как Империя Клеонской династии сокращается. В то время, как обе галактические державы заключают непростой союз, угроза для всей галактики появляется в лице грозного военачальника, известного как «Мул», чья цель — править вселенной с помощью физической и военной силы, а также контроля над разумом. Можно только догадываться, кто выживет и выйдет победителем, когда Гари Селдон, Гаал Дорник, Клеоны и Демерзель играют в потенциально смертельную межгалактическую шахматную игру.

Главные роли взяли на себя Джаред Харрис, Ли Пейс и Лу Ллобелл, среди новичков в третьем сезоне: Черри Джонс, Брэндон П. Белл, Синнев Карлсен, Коди Ферн, Томас Лемаркис, Александер Сиддиг, Трой Коцур и Пилу Асбек (Эурон Грейджой из «Игры престолов»), который играет Мула.

Науково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезонНауково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезонНауково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезон

Отметим, что третий сезон стартовал с идеальных 100% на Rotten Tomatoes и сравнением с «космической Игрой престолов» в отзывах.

Сейчас все три сезона доступны полностью на Apple TV+, дата выхода четвертого еще не объявлена.

Источник: Apple 

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass
Значит, скорбь: на Netflix вышли финальные эпизоды 2-го сезона "Уэнздей"
Apple представляет Final Cut Camera 2.0 с новыми функциями фото iPhone 17
Сериал "Рыцарь семи королевств" будет выпускать по сезону в год — 2 и 3 снимут без перерывов в 2026 году
В финале «Ведьмака» от Netflix покажут любимого персонажа из DLC Hearts of Stone
Добро пожаловать в Нью-Вегас: новый взгляд на второй сезон "Фоллаут" и внезапная дата выхода в 2025 году
Сериал "Ведьмак" представил нового Весемира — актера "Колец власти" и "Гарри Поттера"
Сериал «Гарри Поттер» представил первый кадр с новым Хагридом
Видео свеженького Apple iPhone 17 Pro Max, прямо с конвейера
Apple представила iPhone 17 Pro: самая большая батарея среди всех iPhone, до 2 ТБ в версии Max и цена от $1099
Первые детали сериала God of War — история о приключениях Кратоса и Атрея, готовят два сезона (в первом 10 эпизодов)
Первые кадры Sci-Fi сериала Pluribus от создателя «Во все тяжкие». Релиз — 7 ноября на Apple TV+
Первый взгляд на сериал "Робин Гуд": звезда "Игры престолов" становится злодеем и шерифом Ноттингема
"Ведьмак" обошелся Netflix в $500 млн без учета финальных сезонов
Apple MacBook Pro 2026 года избавится от главного недостатка экрана, — инсайдер
Эпизоды до 3-х часов? Создатель «Очень странных дел» отвечает на слухи о «диком» хронометраже пятого сезона
Новые кадры со съемок сериала "Гарри Поттер": семья Уизли направляется на платформу 9¾
Сериал "Ведьмак" от Netflix адаптирует один из самых смешных моментов из книг
Финальный эпизод "Декстер: Воскрешение" появился в сети — на русском языке
Шоураннер "Офиса" объяснил, почему только Оскара вернули в сериал "Газета"
Гаджетами на iOS теперь можно управлять мысленно
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить