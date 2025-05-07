Assassin’s Creed Shadows получила большое обновление — сюжетная миссия, истории персонажей и куча фиксов

Ubisoft для Assassin’s Creed Shadows выпустила патч, который добавляет сюжетный квест, убирает оленей с дороги и кучу других фиксов.

Масштабное обновление получило название 1.006 для PS5 или Title Update 1.0.4 на других платформах. Сама игра вышла месяц назад и уже получала патч, который запретил крушить храмы. Зато это обновление стало самым большим с момента релиза.

Главная фишка обновления — сюжетная миссия «Труды Луиса Фруа». Она открывается после прохождения квеста «Тропа, по которой он идет» у линии Ясукэ. После этого надо отправиться в Адзучи и найти Луиса Фруа к югу от Торговых кварталов. В миссии Наоэ и Ясуке помогут старому другу, найдут потерянные заметки, защитят леди Сатоко и узнают больше об иезуитах, которые действовали в Японии 16 века.

Еще одна новинка — добавлены биографии персонажей в базу Кодекса. Теперь легче отслеживать всех союзников и врагов, которых герои встречают во время прохождения. Вместе с сюжетными дополнениями игра получила технические улучшения. Среди них стабильность, производительность и фиксы багов по всей Shadows:

Исправлен баг, из-за которого не работала кнопка перехода к доске Ясукэ в его личных квестах.

Теперь все предметы возле алтарей или религиозных сооружений невозможно уничтожить — эта функция вызвала споры еще до релиза игры. Ранее студия убрала возможность крушить столы и стеллажи.

Торговцы больше не будут продавать по несколько одинаковых предметов, а покупка головного убора больше не будет выбивать игрока из меню.

Исправлен баг с оленями, которые массово появлялись и бегали по главным дорогам.

Также обновлены боевые и стелс-механики:

Переработан перк «Закат солнца Игана», чтобы избежать бесконечного замедления времени.

Исправлен баг, из-за которого убийства не наносили урон нокаутированным врагам.

Теперь Наоэ не зависает после двойного убийства, а жестокое убийство Ясуке работает на всех дистанциях.

Камера в углу прикрытия работает стабильно, а звонки тревоги после кат-сцен больше не появляются сами собой.

Вместе с тем патч исправляет десятки сюжетных квестов. Например, там, где персонажи не шли в нужном направлении, исчезали после сейвов или не активировали диалоги. В квесте «Бой Какушиба Икки» Момочи Сандаю теперь атакует нормально, а Нагато не исчезает после загрузки. С другой стороны, в квесте «Потеря руки» Токубей больше не атакует случайных NPC. Ubisoft также исправила баг, когда после смертельного удара от Маруме Нагайоши Ясуке почему-то восстанавливал все здоровье после смертельного удара.

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Напомним, что Assassin’s Creed Shadows вышла 20 марта и получила поддержку Steam Deck на старте. Прохождение игры длится около 80 часов, и за это время привлекла по меньшей мере 3 миллиона игроков.

Источник: Game Rant